﻿رئيس «أرامكو» يتوقع ان تستعيد سوق النفط توازنها مطلع العام المقبل

الرياض – أ ف ب: توقع امين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» النفطية السعودية العملاقة، أمس الثلاثاء ان تستعيد سوق النفط توازنها مطلع 2017، بعد فائض في العرض ادى الى انخفاض الاسعار منذذ خريف 2014.

وقال في منتدى حول الطاقة في الرياض ان «الفارق بين الامدادات والطلب يتقلص». وأضاف ان تحليلات شركته تشير الى ان السوق «ستستعيد توازنها بحلول النصف الاول من 2017».

والأسبوع الماضي قال مدير الوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، ان السوق ستستعيد توازنها اسرع من المتوقع في حال طبقت الدول المنتجة للنفط اتفاقا بالحد من انتاجها، اثناء اجتماعها الشهر المقبل. وقال أيضا انه في ظل الظروف الحالية فان الوكالة الدولية للطاقة تتوقع ان يزيد الامداد العالمي من النفط عن الطلب حتى النصف الثاني من العام 2017.الا انه قال انه اذا تدخلت الدول الاعضاء وغير الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» في السوق «فان ذلك سيؤدي الى عودة التوازن الى السوق قبل النصف الثاني من 2017».

وتجاوز الانتاج الطلب خلال العامين الماضيين، ما ادى الى تخمة في السوق اسفرت عن انخفاض الاسعار من 115 دولارا للبرميل في حزيران/يونيو 2014، لتصل الى ادنى معدل لها منذ 13 عاما حيث بلغت 30 دولارا للبرميل في شباط/فبراير من هذا العام. وتقل اسعار النفط حاليا من 50 دولارا للبرميل.

وفي تصريحاته في منتدى «حوار الطاقة» الذي يعقد في الرياض، قال الناصر ان «أرامكو» السعودية تعتزم العام المقبل البدء في نشر نتائجها المالية الفصلية قبل ادراجها في السوق المالية. وأضاف ان ذلك سيوفر بيانات افضل للمستثمرين المحتملين.

وفي إطار خطة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، تعتزم المملكة طرح اقل من خمسة في المئة من اسهم «أرامكو» للاكتتاب العام في السوق السعودية للمساعدة في انشاء اكبر صندوق استثماري في البلاد.

واكد ان «التحضيرات تسير بشكل جيد للاكتتاب العام» المقرر في 2018، وسيكون اكبر اكتتاب في التاريخ.

وقال الناصر ان أسهم الشركة ستدرج في السوق المالية السعودية «بالتاكيد»، كما تعتزم ادراجها في اسواق نيويورك وطوكيو وهونغ كونغ المالية.