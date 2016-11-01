﻿مستوى قياسي مرتفع جديد لإنتاج نفط أوبك بقيادة نيجيريا وليبيا

لندن – رويترز: خلص مسح أجرته رويترز أمس الأول إلى أن من المرجح أن يكون إنتاج نفط «أوبك» قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في أكتوبر/تشرين الأول، مع تعافي الإنتاج النيجيري والليبي جزئيا من التعطيلات، وتعزز الصادرات العراقية.

ويزيد ارتفاع الإنتاج الشكوك إزاء قدرة المنظمة على إبرام اتفاق نهائي بشأن خطة توصلت إليها في سبتمبر/أيلول للحد من الإمدادات. وتراجعت أسعار النفط صوب 48 دولارا للبرميل منذ ذلك الحين، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوياتها لعام 2016 قرب 54 دولارا.

وحسب المسح المرتكز على بيانات الشحن ومعلومات من مصادر في القطاع فقد زاد معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 33.82 مليون برميل يوميا في أكتوبر، من قراءة معدلة قدرها 33.69 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

ويزيد ذلك 820 ألف برميل يوميا على سقف نطاق الإنتاج المستهدف الذي اتفقت عليه «أوبك» خلال اجتماعها في الجزائر في 28 سبتمبر. ووفقا للمحللين فإن إنتاجا قرب 34 مليون برميل يوميا سيطيل أمد تخمة المعروض التي تثقل كاهل السوق.

وقال ديفيد هفتون، من «بي.في.ام» للسمسرة «مع زحف إنتاج أوبك صوب 34 مليون برميل يوميا، فإن تثبيت الإنتاج يضمن بقاء السوق غير متوازنة خلال 2017 و2018».

وزاد المعروض منذ تخلت «أوبك» في 2014 عن دورها التاريخي المتمثل في ضبط الإنتاج لدعم الأسعار، لتقوم السعودية والعراق وإيران بضخ المزيد. وارتفع الإنتاج أيضا بسبب عودة إندونيسيا في 2015 والغابون في يوليو/تموز إلى عضوية المنظمة.

وباستبعاد الغابون وإندونيسيا يبلغ معروض المنظمة في أكتوبر 32.88 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في مسح رويترز الذي بدأ إجراؤه عام 1997.

وكانت زيادات أكتوبر بقيادة نيجيريا وليبيا والعراق. وارتفعت إمدادا نيجيريا مع استئناف ضخ خامي كوا إبوي وفوركادوس، بعد انخفاض الإنتاج هناك بسبب هجمات المتمردين على المنشآت النفطية.

وفي ليبيا تأثر الإنتاج سلبا بإغلاقات الموانئ والإضرابات والاحتجاجات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. لكن الإنتاج زاد في الأسابيع الأخيرة، بعد إعادة فتح بعض المرافئ الرئيسية، لكنه يظل ضئيلا مقارنة بمعدل 2011.

وانتج العراق مزيدا من الخام من حقول الشمال والجنوب، ليصل الإجمالي إلى 4.58 مليون برميل يوميا في أكتوبر، من قراءة معدلة بلغت 4.52 مليون برميل يوميا في سبتمبر وفقا للمسح. ويقول العراق ان إنتاجه في سبتمبر كان أعلى. وأبقت السعودية المعروض مستقرا، لكن قرب المستوى القياسي المرتفع المسجل خلال الصيف حسبما ذكرت مصادر في المسح. وقال مصدر إن هناك مؤشرات على تراجع أكبر في الإنتاج.

وزادت الإمارات العربية المتحدة والكويت الإنتاج زيادة طفيفة. ويقول البلدان الخليجيان ان إنتاجهما أعلى من تقديرات مسح رويترز والمصادر التي تستخدمها «أوبك» لمراقبة إنتاجها.

وتباطأ نمو المعروض في إيران، مصدر زيادات الإنتاج الأسرع في «أوبك» في وقت سابق هذا العام بعد رفع العقوبات الغربية، مع اقتراب الإنتاج من معدلات ما قبل العقوبات. وتريد إيران جذب الاستثمارات لتعزيز المعروض أكثر.

وبين الدول التي انخفاض إنتاجها شهدت أنغولا أكبر تراجع بسبب صيانة مقررة في إمدادات خام داليا، مما دفع الصادرات إلى أدنى مستوى في عشر سنوات. وضخت الغابون أصغر أعضاء المنظمة كميات أقل بسبب إضراب عمالي خفض الإنتاج لجزء من الشهر.

يقوم مسح رويترز على بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، وبيانات التدفقات الخاصة بتومسون رويترز، ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط، و»أوبك» والشركات الاستشارية.