﻿السعودية: التحول إلى مزيج الطاقة العالمي الجديد يستغرق وقتاً

الرياض – وكالات: قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس الثلاثاء ان العالم في حاجة للتفكير بطرق غير تقليدية لإحداث طفرة في نظام الطاقة العالمي، والحد من آثار مشكلة تغير المناخ وإدارة المرحلة الانتقالية المرتقبة، التي تتسم بطولها وتعقيدها.

وقال في كلمة أمام «منتدى حوار الطاقة 2016» في الرياض «ندرك أن التحول إلى مزيج الطاقة العالمي الجديد سيستغرق وقتاً طويلاً، ونرى أن أنواع الوقود التقليدي وغير التقليدي سيمثلان معاً جزءاً من هذا المزيج في المستقبل ولفترة زمنية طويلة، إضافة إلى زيادة الاعتماد على بدائل الطاقة بوتيرة مطردة».

وأكد الفالح أن السعودية ملتزمة بتلبية احتياجات الطاقة في الصين والهند والاقتصادات النامية الأخرى، أثناء مراحل التحول التي ستمتد لعقود طويلة في سبيل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة بيئياً.

وأضاف «لا غنى عن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التقنية المتقدمة على سبيل المثال، من أجل الحد من الأثر البيئي لإنتاج الوقود الأحفوري وإستهلاكه».

وأكد الوزير الفالح على أن الطاقة المتجددة يمكنها أن تلعب دوراً أكبر في تلبية احتياجات العالم من الطاقة «الأمر الذي حدا بالسعودية إلى التعامل معها بإيجابية من أجل التوصل إلى أفضل السبل لتحقيق الأهداف العالمية بشأن المناخ».

وقال «السعودية تضخ استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة.. وضعنا أهدافاً طموحة للغاية ضمن رؤية المملكة 2030 لتنمية هذه المصادر، منها إنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة.. لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».

وأضاف «لا شك أن اتجاه الطلب على الطاقة ومزيج الوقود والتقنية نتيجة لهذه التغييرات لن يخلق تحديات كبرى أمام العالم وقطاعاته الصناعية فحسب، بل سيخلق فرصا هائلة، ولذلك فإن قدرة السعودية على تجاوز اقتصادها القائم على الطاقة يعتمد على استباقها هذه التغيرات وحفاظها على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية».

وأكد الفالح على أن السعودية ستعمل على الاستفادة إلى أقصى درجة من الثورة الصناعية المقبلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل، واغتنام الفرص التي توفرها الصناعات الجديدة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والقواعد الضخمة للبيانات والحوسبة السحابية.

وقال الوزير «أود أن أؤكد لكم أن ذلك لا يعني أبدا تخفيض إسهاماتنا في قطاعات النفط والغاز أو الكيميائيات أو التعدين، بل يدفعنا إلى تعزيز تنمية القطاعات الأخرى من أجل إعادة توازن الاقتصاد وتسريع وتيرة نموه بشكل عام».

من جهة ثانية اعلن ان صندوقا للاستثمار في قطاع التكنولوجيا قيمته مليارات الدولارات تطوره المملكة بالشراكة مع مصرف «سوفتبنك» الياباني يثبت تصميمها على تنويع موارد اقتصادها.

وأضاف ان الصندوق المقترح «أحد المؤشرات على هذا التصميم والخطوات الجريئة المتخذة» لإعادة توجيه اقتصاد اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

منذ 2014 شهدت أسعار النفط العالمية انهيارا إلى النصف تقريبا وسرعت جهود السعودية للابتعاد عن الخام الذي ما زال يوفر الجزء الاكبر من مدخول الحكومة.

وافاد الفالح امام المنتدى الذي ينظمه «مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية» ان المملكة لم تطبق في السابق سياسات تنويع الموارد «بالفعالية التي كان علينا توخيها».

وأضاف ان رؤية 2030، الخطة الواسعة التي اعلنت في نيسان/أبريل، كانت «ردا يأخذ زمام المبادرة» من أجل اقتصاد متنوع بقيادة القطاع الخاص توفر فيه الاستثمارات الدولية موارد عائدات بديلة.

في صلب الرؤية يندرج مشروع طرح اقل من 5 في المئة من شركة النفط الوطنية، «ارامكو السعودية»، في سوق الاسهم لانشاء اكبر صندوق استثماري سيادي في العالم.

وقد تصل مساهمة المملكة في الصندوق الجديد إلى 45 مليار بموجب الاتفاق غير الملزم المبرم مع «سوفتبنك» في تشرين الاول/اكتوبر.

وقال المصرف الياباني انه يسعى إلى جمع 100 مليار في الصندوق المخصص للاستثمار في شركات تكنولوجيا واعدة.

وبالموازاة مع سعي المملكة لاغتنام الفرص في عالم يتكثف اعتماده على التكنولوجيا، أشار الفالح إلى انها لن تقلص مساهمات اعمدة اقتصادها التقليدية اي النفط والغاز والبتروكيميائيات والمناجم.

لكنها ستعمد عوضا عن ذلك إلى «تعزيز تطوير قطاعات صناعية واقتصادية اخرى لإعادة توازن وتسريع النمو الاقتصادي الشامل».

وقدرت المملكة عجزا في الميزانية بقيمة 87 مليار دولار لهذا العام، وقد اتخذت سلسلة اجراءات تقشف منها تقليص الدعم والرواتب وتاخير مشاريع كبرى.

قبل اسبوعين جمع اول اصدار سندات دولي للمملكة 17.5 مليار دولار.