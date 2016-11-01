﻿«فودافون مصر» وفرت الملايين بفضل حصولها على شروط ترخيص أفضل

القاهرة – رويترز: قال ستيفانو جاستاوت، الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون مصر» لخدمات الهاتف المحمول، أمس الثلاثاء ان الشركة حظيت بشروط أفضل للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، ووفرت 150 مليون جنيه (16.9 مليون دولار) عما كانت ستدفعه مقابل الرخصة في سبتمبر/أيلول.

وذكر في مؤتمر صحافي أن الترددات التي حصلت عليها الشركة «كافية» لكنه أضاف أنه لم يتم بعد إتاحة ترددات الجيل الرابع للشركة.

وكانت شركات المحمول الثلاثة الحالية، «أورانج مصر» و«فوادفون مصر» و»اتصالات مصر»، رفضت في البداية تراخيص الجيل الرابع قائلة ان كميات الترددات في العرض ليست كافية، قبل أن توافق فيما بعد لتحصل «أورانج «على ترددات حجمها 10 ميغاهرتز، وكذلك «اتصالات مصر»، فيما حصلت «فودافون» على ترددات حجمها 5 ميغاهرتز فقط.

وفي أكتوبر/تشرين الأول وقعت «فودافون» اتفاق الحصول على ترخيص الجيل الرابع للمحمول مقابل 335 مليون دولار، وترخيص خدمات الهاتف الثابت الافتراضي مقابل 11.262 مليون دولار.

وباعت مصر رخص الجيل الرابع في إطار خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات وجمع دولارات تحتاجها بشدة لخزائنها المستنفدة.

من جانبه قال عماد الأزهري، مدير العلاقات الخارجية في «فوادفون مصر» ان الشركة أمامها شهران لأخذ قرار بشأن رخصة البوابة الدولية التي تتيح لها تقديم خدمات الاتصالات الدولية، ومازالت في مرحلة المناقشات.

ولم يحصل على البوابة الدولية في مصر حتى الآن سوى «المصرية للاتصالات» و»اتصالات مصر».