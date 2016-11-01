﻿البورصة السعودية تنهي 9 أيام من الصعود وتباين بقية أسواق المنطقة

دبي – رويترز: أنهت البورصة السعودية أمس الثلاثاء موجة صعود استمرت تسعة أيام، مع هبوط أسهم البنوك بفعل مبيعات لجني الأرباح، بينما تباينت أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 10.1 في المئة على مدى تسع جلسات تداول حتى أمس الأول بقيادة أسهم البنوك، بعدما ساهم الإصدار الضخم لسندات دولية طرحتها الرياض في تقليص المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على التكيف مع أسعار النفط المنخفضة وتخفيف شح السيولة في النظام المصرفي.

لكن المؤشر الرئيسي تراجع أمس 0.3 في المئة مع هبوط مؤشر قطاع البنوك 0.6 في المئة. وأغلق سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة مستقرا عند 43.80 ريال.

وانخفض مؤشر البتروكيميائيات، وهو القطاع الكبير الآخر في السوق 0.8 في المئة. وكانت معظم الأسهم التي حققت مكاسب من الفئتين الثانية أو الثالثة، التي يفضلها المضاربون الأفراد المحليون مثل سهم «الصقر للتأمين التعاوني» الذي صعد 1.3 في المئة.

ولم يؤثر تعيين محمد الجدعان، الرئيس السابق لهيئة السوق المالية السعودية، وزيرا للمالية مساء الإثنين خلفا لإبراهيم العساف، بشكل يذكر على البورصة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، مع هبوط سهم «إعمار» العقارية القيادي 1.6 في المئة. لكن سهم «دبي للاستثمار» ارتفع 1.5 في المئة، بعدما سجلت الشركة زيادة بلغت 35.9 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 334.4 مليون درهم (91 مليون دولار).

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة، بينما زاد مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة، مع صعود سهم «أزدان القابضة» العقارية 3.5 في المئة. كان السهم قد هبط إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر أمس الأول، بعدما سجلت الشركة أرباحا مستقرة في الربع الثالث.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 في المئة، لكن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما أكثر مما اشتروا بفارق كبير، للجلسة الثانية على التوالي، وسط تكهنات بخفض كبير وشيك في قيمة الجنيه المصري في ظل تراجعه في السوق الموازية.

وزاد سهم «عامر غروب» للتطوير العقاري إلى 0.25 جنيه من 0.24 جنيه، بعدما سجلت الشركة زيادة في صافي الربح المجمع للربع الثالث إلى 76.3 مليون جنيه (8.3 مليون دولار)، من ربح قدره 43.6 مليون جنيه قبل عام.

وقفز سهم «المصريين للإسكان والتنمية والتعمير» 6.5 في المئة بعد تنفيذ صفقة على 5.175 مليون سهم للشركة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية تراجع المؤشر 0.3 في المئة 5997 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 3322 نقطة، بينما زاد مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4307 نقاط.

وارتفع المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 10202 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5412 نقطة.

وتراجع المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 5478 نقطة. بينما زاد المؤشر البحريني 0.03 في المئة إلى 1149 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 8448 نقطة.