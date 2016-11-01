﻿مجلس التعاون الخليجي يطالب بتشجيع التعاون الاقتصادي مع تركيا

المنامة – الأناضول: طالب الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أمس الثلاثاء بدراسة الآليات المتاحة لتشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المجلس وتركيا، وطرح الفرص الاستثمارية وتشجيع المشاريع المشتركة.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي بدأت أعماله أمس في البحرين بحضور 600 مستثمر بحريني وخليجي وتركي، دعا الزياني إلى قيام صناعات متكاملة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للجانبين الخليجي والتركي، وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة للموارد الطبيعية.

وأكد أن الشراكات والتحالفات الإستراتجية القوية، التي تركز في جانبها الاقتصادي على فتح الأسواق أمام التجارة الحرة والحد من القيود على التبادل التجاري، هي السبيل الفعال في مواجهة تحديات التغيرات العديدة والمتسارعة التي يمر بها العالم.

وأضاف إن العلاقات الاقتصادية الخليجية-التركية شهدت تطوراً ملموساً، مشيرا إلى ارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وتركيا من ملياري دولار عام 2001 إلى 14 مليارا عام 2015.

وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا 2.8 مليار دولار بين عامي 2010 و2014. والغالبية العظمى من الاستثمارات الخليجية في تركيا تعود إلى القطاع الخاص. وبلغت قيمة مشاريع الإنشاء التي نفذتها شركات تركية في دول المجلس لغاية 2014 أكثر من 40 مليار دولار، وفق ما أوضحه الزياني.

ويهدف منتدى البحرين الحالي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول المجلس وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في الجانبين، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.

ويقام المنتدى بالتعاون بين مجلس التعاون واتحاد الغرف الخليجية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد غرف التجارة والصناعة التركي.