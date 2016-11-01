﻿قناة السويس تتوقع نمو إيرادات 2016 إلى 5.7 مليار دولار

دبي – رويترز: قال تامر حماد، رئيس وحدة الدعم الفني في إدارة هيئة قناة السويس، على هامش مؤتمر لقطاع الملاحة البحرية في دبي أمس الأول ان الهيئة تتوقع زيادة إيراداتها إلى 5.7 مليار دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي.

وسيكون هذا الرقم أفضل من إيرادات 2015 البالغة 5.175 مليار دولار، لتواصل الإيرادات الارتفاع هذا العام، رغم تباطؤ التجارة العالمية، والضعف الأولي للطلب في أعقاب التوسعة.

وستلقى زيادة الإيرادات ترحيبا في الوقت الذي تتنامى فيه التكهنات بأن مصر ستضطر إلى خفض قيمة عملتها.

وقناة السويس أحد المصادر الرئيسية للدخل في مصر. واستكمل مشروع توسعتها الذي تكلف ثمانية مليارات دولار وافتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس/آب 2015، في محاولة لإنعاش الاقتصاد من خلال مضاعفة العدد أمسي للسفن المارة وزيادة الإيرادات السنوية إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول 2023.

ولجلب مزيد من العملة الصعبة لتخفيف أزمة النقص الحالية تدرس هيئة قناة السويس أنظمة لدفع رسوم المرور مقدما.

وقال مهاب مميش رئيس الهيئة للصحافيين خلال المؤتمر ان الهيئة اقترحت منح السفن التي تستخدم القناة خصما بنسبة خمسة في المئة على رسوم العبور في حالة السداد لمدة خمس سنوات مقدما.

وأضاف أن الهيئة تقترح أيضا خصما بنسبة ثلاثة في المئة على الرسوم في حالة السداد لمدة ثلاث سنوات مقدما، وتتفاوض مع شركات الشحن البحري «ميرسك» و»ام.اس.سي» و»سي.ام.إيه» بخصوص ذلك.

واستجابت شركات الشحن البحري للخصم المقترح بشكل جيد حسب مميش الذي قال ان الهيئة تأمل في العمل بنظام الدفع الجديد في 2017.