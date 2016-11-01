﻿التراجع السريع لقيمة الجنيه وصعوبة الحصول على الدولار يصيبان الشركات المصرية بالشلل

القاهرة – رويترز: تكاد الشركات أن تتوقف عن العمل في مصر، وسط مصاعب تواجهها لمجاراة التراجع السريع لقيمة الجنيه في السوق السوداء، إذ توقف المصانع الإنتاج، وتعاني المتاجر من تدني مستوى المخزوات، بينما يتفشى شعور عام بالقلق.

توقف باسم حسين، الذي تعمل شركته في استيراد ومعالجة وتعبئة القهوة والتوابل، عن الشراء منذ أسبوعين، مع تنامي زخم تراجع العملة المصرية. بضائعه مازالت معروضة للبيع بمتاجر البقالة لكن لا مخزونات جديدة في الطريق حاليا.

يقول حسين، المدير في شركة «إنترفود» المدارة عائليا «لا أحد يعرف ماذا يحدث. توقفنا عن الشراء والبيع منذ أسبوعين. نعمل في التجزئة فقط.. الأمر غير منطقي وهو لا يقتصر علينا بل يشمل كل التجار».

يتراجع الجنيه المصري في السوق السوداء منذ ثورة 2011، وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة في اقتصاد يعتمد على استيراد شتى الاحتياجات من الأغذية إلى السيارات الفاخرة.

لكن الشركات تقول ان تراجعا حادا في الأسابيع القليلة الماضية يصيبها بالشلل حيث أصبحت عاجزة عن التخطيط من يوم لآخر.

وأمس الأول اشترى تجار السوق السوداء الدولار بسعر 17.5-17.85 جنيه، وباعوه إلى المستوردين مقابل 18-18.2، في انخفاض قدره جنيهان خلال أسبوع و احد وخمسة جنيهات على مدار الشهر.

وهكذا أصبحت قيمة الجنيه في السوق السوداء نصف قيمته في البنوك، حيث مازال السعر الرسمي ثابتا عند 8.8، لكن المعروض الدولاري يخضع لتقنين صارم هناك.

فقد تهاوت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار قبل 2011 إلى حوالي 19.6 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، رغم تلقي مصر مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات من حلفائها الخليجيين.

وأجبرت القيود المفروضة عل الدولار منذ 2015، لإعطاء الأولوية لسلع ضرورية مثل القمح، المستوردين إلى اللجوء إلى السوق السوداء حيث تراجع سعر العملة المحلية سريعا.

وتشكو الشركات من هذا الوضع منذ عامين تقريبا، بينما تدفع أزمة نقص الدولار الشركات الصغيرة خارج السوق بالفعل.

لكن الأزمة دخلت مرحلة جديدة الأسبوع الماضي بصدور تحذيرات من اثنتين من كبرى الشركات الصناعية المصرية المدرجة.

فقد حذرت «الشركة الشرقية للدخان» من تراجع مخزوناتها من التبغ إلى النصف، وقالت إنها قد توقف إنتاج وبيع السجائر إذا استمر نقص الدولار.

وقالت «جهينة للصناعات الغذائية» انها سترجئ المشاريع الجديدة وتسعى لتدبير المواد الخام محليا.

وفي إطار جهودها لتقليص العجز التجاري، الذي تلقي باللوم عليه في تشوهات سوق العملة، زادت الحكومة الرسوم الجمركية على المنتجات الفاخرة وشددت قواعد الاستيراد.

وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ان الإنتاج المحلي زاد 20 في المئة هذا العام لإحلال الواردات.

لكن المصنعين يقولون انهم يعتمدون على مكونات مستودرة يشترونها بالدولارات التي يحصلون عليها بأسعار السوق السوداء.

وقال إبراهيم هاشم، الذي يدير مصنعا للأثاث في الإسكندرية ويشتري الأخشاب المستوردة بالدولار «كنا نشعر به أسبوعيا والآن أصبح الأثر يوميا. وليس الخشب فقط بل كل المواد التي نستخدمها أصبحت أغلى 50 في المئة عنها قبل شهر. هناك حدود… قد يصل الأمر إلى مرحلة أقوم فيها بحساباتي فأجد أن أحدا لن يشتري الأثاث بالسعر الذي يجب أن أتقاضاه… سيصل الأمر إلى مرحلة لا أحد يصنع أو يشتري أو يبيع أي شيء».

خارج السيطرة

توصلت مصر في ظل عجز الميزانية البالغ 12 في المئة في السنة المالية 2015-2016، والتشوهات الحادة التي تواجهها أسواق العملة، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، من أجل دعم برنامج للإصلاح الاقتصادي.

ومن المتوقع على نطاق واسع في إطار تلك الإصلاحات أن تتخلى مصر عن ربط العملة، وتتبنى آلية أكثر مرونة لتحديد سعر الصرف.

ويقول طارق عامر محافظ البنك المركزي انه لن يدرس تعويم العملة، قبل أن تصل الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار. لكن ذلك الهدف يبدو طموحا بالنسبة لبعض الاقتصاديين، الذين يقولون إن مصر تستهلك الدولارات فور حصولها عليها.

ضخت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي نحو ثلاثة مليارات دولار في خزائن مصر في الأشهر الأخيرة، لكن ارتفاع الأسعار والنقص المتكرر في الأغذية التي تدعمها الدولة أجبر الحكومة على زيادة الواردات باهظة التكلفة.

وأدى خلاف مع داعمها المالي السابق السعودية إلى تعليق اتفاق لتزويد مصر بالمنتجات النفطية هذا الشهر، مما يضيف 500 مليون دولار شهريا إلى الإنفاق الحكومي.

وحدا الغضب الشعبي بسبب نقص السكر بالبنك المركزي إلى رصد 1.8 مليار دولار لتكوين احتياطي غذائي يكفي ستة أشهر.

كان الدولار باثني عشر جنيها في السوق السوداء عندما اتفقت مصر مع صندوق النقد، وتراجعه في السوق السوداء يثير معضلة.

فإذا أحدث البنك تعديلات ضئيلة فإن الضغوط ستتنامى مجددا حسبما يقول الاقتصاديون. لكن إذا خفض القيمة الرسمية للجنيه بمقدار النصف فإن الأثر السياسي والاجتماعي سيكون انفجاريا. والبنك لا يحرك ساكنا في الوقت الحالي.

وقال هاني جنينة، مدير البحوث لدى «بلتون المالية» للاستثمار «لا أعرف إذا كان لديهم خطة بديلة، أو ما إذا كان الذعر يمنعهم من التحرك… لكن ما أعرفه هو أن السوق غير قادرة على القيام بوظيفتها سواء الرسمية أو غير الرسمية.. عليهم أن يقوموا بالتعويم على الفور».

طمأن المسؤولون الحكوميون المصريين مرارا بأن الدولة والجيش سيتدخلان لضمان توافر السلع الأساسية واحتواء الأسعار.

لكن النهج المركزي المتزايد في التعامل مع مشاكل الاقتصاد يثير التساؤلات، عن ما إذا كانت الحكومة تملك الإرادة السياسية للمضي قدما في إصلاحات مؤلمة.

يقول التجار ان أزمة الدولار عامل رئيسي في النقص المتكرر للأرز والزيت والسكر، لكن الحكومة تلقي باللوم على الاكتناز، وشنت حملات على المخازن والمصانع وتحفظت على مخزونات.

وهذا دفع بعض الشركات غلى التوقف عن تجارة السلع التي شملتها الأزمة مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وتدرس الحكومة أيضا تحديد هامش الربح للشركات في سلع معينة لمنع التربح، في خطوة يقول بعض رجال الأعمال انها تدخل خطير في السوق.

وحتى تحرك البنك المركزي لغلق مكاتب الصرافة التي تتعامل في العملة خارج النطاق الرسمي هذا العام زاد المخاطر، وجعل الحصول على العملة الصعبة أكثر صعوبة، مما أضاف علاوة سعرية للدولار حسبما يقول رجال أعمال واقتصاديون.

وقال حمادة حافظ، تاجر قطع غيار السيارات «غلق مكاتب الصرافة كان خطأ. الآن علينا شراء الدولار في الشارع مقابل 14 ثم 15 ثم 16 ثم من يدري بكم وهناك نقص في قطع الغيار لهذا السبب. نشتري من الصين الآن لأن سعر الصرف أفضل ولأنها أرخص لكن الجودة أقل. لهذا السبب المنتجات التي في السوق الآن أغلى وأقل جودة. لا يمكن أن يكون هذا صوابا».

وأمس الأول أبلغ رئيس الوزراء شريف إسماعيل البرلمان أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي لإنهاء الفرق بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري وأسعار السوق السوداء.

وقال ان التحرك السابق لحل أزمة سعر الصرف، مشيرا إلى خفض قيمة العملة المحلية 14 في المئة في مارس/آذار، تم «بدون توافر الأدوات المناسبة» وكانت نتيجته سلبية.

وقال إسماعيل مخاطبا أعضاء البرلمان «نقدر الظروف التي تمر بها البلاد ونحن نمر بظروف صعبة.»