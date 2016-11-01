﻿الاتحاد الإنكليزي يتهم مورينيو بسوء السلوك

لندن – د ب أ: وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اتهاما بسوء السلوك إلى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بسبب تصرفاته خلال مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل السلبي مع بيرنلي السبت الماضي ضمن الدوري الإنكليزي. وذكر الاتحاد: «تردد أن مورينيو تفوه بكلمات بذيئة و/ أو مهينة تجاه حكم المباراة خلال تواجدهما في النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس». واستبعد مورينيو (53 عاما) إلى المدرجات خلال الشوط الثاني لهذه المباراة. ويحتل يونايتد المركز الثامن بفارق ثماني نقاط خلف مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول المتصدرين.

مدرب توتنهام يجهز كاين للقاء أرسنال

لندن – د ب أ: أوضح ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام أن مهاجمه هاري كاين يستطيع العودة للفريق خلال مباراته المرتقبة أمام أرسنال الأحد المقبل في الدوري الإنكليزي بعد تعافيه من الإصابة. وغاب كاين عن الملاعب لأكثر من شهر بسبب الإصابة في أربطة الركبة ولكنه شارك في تدريبات الفريق أمس. وقال بوشيتينو، الذي يجهز فريقه لمباراة اليوم أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا: «يتدرب كاين بشكل جيد… بالنسبة لمباراة الغد، لم يستعد كاين بعد ولكنه ربما يكون جاهزا لمباراة الأحد». وأضاف: «كاين لاعب يحب كرة القدم ويرغب في اللعب وهو أمر صعب عليه. ولكنه إيجابي للغاية الآن ويتدرب بشكل جيد وسنرى الوضع خلال الأيام القليلة المقبلة».

بواتينغ يعترف بصعوبة العودة إلى المنتخب الغاني

برلين – د ب أ: قال لاعب الوسط الغاني كيفن برينس بواتينغ إنه يأمل في العودة للمشاركة مع منتخب بلاده لكنه اعترف بصعوبة المفاوضات حول إنهاء عقوبة إيقافه عن المشاركة الدولية. وكان بواتينغ (29 عاما) أقصي من المنتخب خلال كأس العالم 2014 لأسباب انضباطية، لكنه لا يزال متمسكا بأمل العودة للمشاركة مع المنتخب في مونديال 2018، لتكون المشاركة الثالثة له في النهائيات. وقال: «المشاركة في كأس العالم بمثابة حلم لكل لاعب. وإذا كانت هناك فرصة للمشاركة في كاس العالم للمرة الثالثة، فلن أقول لا.» وأضاف: «ليس هناك العديد من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم ثلاث مرات. لكن قبل أن أتمكن من الحصول على هذه الفرصة، لا تزال أمامنا العديد من المحادثات لأنني لا أرغب في العودة بأجواء سلبية.» وتابع: «إذا كنت سأعود، أتمنى أن يبدو كل شيء على ما يرام كي نتمكن من العمل سويا بشكل جيد.» وكان بواتينغ أوقف عن المشاركة الدولية في 2014 بسبب رفضه الاعتذار إثر توجيه إهانة لكويسي أبياه مدرب المنتخب حينذاك.

انضمام إميرسون ومانولاس لقائمة المصابين في روما

روما – د ب أ: تزايدت أزمة فريق روما وصيف الدوري الإيطالي بعد تأكد غياب المدافعين البرازيلي إميرسون بالميري واليوناني كوستاس مانولاس. ويحتاج مانولاس لجراحة في الحاجز الأنفي ما يعرضه للغياب لاسبوعين، ويغيب بذلك عن مباراتي روما أمام اوستريا فيينا في الدوري الأوروبي وبولونيا في الدوري الإيطالي. وتعرض إميرسون لإصابة في الفخذ خلال المباراة التي تعادل فيها روما مع إمبولي سلبا الأحد ليغادر الملعب في الدقيقة 53 ويشترك برونو بيريز بدلا منه. ويأمل روما بأن يلحق إميرسون المنضم للفريق على سبيل الإعارة من سانتوس، بالمباراة أمام بولونيا. وانضم إميرسون ومانولاس إلى قائمة المصابين في روما والتي تضم عبدالله نورا واليساندرو فلورينزي وماريو روي وفرانشيسكو توتي وتوماس فيرمايلين.

وفاة النحات الإيطالي مصمم مجسم كأس العالم

روما – د ب أ: توفي الاثنين النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا مصمم مجسم كأس العالم لكرة القدم، عن 95 عاما. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 1970 صنع كأس بديلة للمونديال، بدل كأس النصر، أو كأس جول ريميه، والتي فازت بها البرازيل للأبد، ما فتح الباب أمام فناني النحت لتقديم مقترحات التصاميم، وتسلم الفيفا 53 عرضاً من مجموعة من النحاتين من سبع دول، ووقع الاختيار على تصميم غازانيغا من مدينة ميلانو وكان يعمل في شركة لبيرتوني لصناعة الميداليات. ويبلغ ارتفاع كأس العالم 36.5 سنتيمتر ويتكون من 5 كيلوغرامات من الذهب، مع قاعدة قطرها 13 سنتيمترا، مكتوب عليها كأس العالم، وبها طبقتان من المرمر، ويظهر في تصميمه شخصان يمسكان بالكرة الأرضية. وبلغت تكلفة صناعة مجسم كأس العالم حينها 50 ألف دولار، وأصبحت قيمته الحالية تقارب عشرة ملايين دولار. وكان أول من حمل كأس العالم الجديدة هو القيصر الألماني فرانز بيكنباور، بعد فوز ألمانيا الغربية عام 1974 بلقب المونديال. وقام غازانيغا أيضا بتصميم كأس الدوري الأوروبي وكأس العالم للبيسبول و كأس العالم للكرة الطائرة.