﻿بيرديتش يعزز آماله في البطولة الختامية بالتأهل إلى الدور الثالث

باريس – د ب أ: تأهل التشيكي توماس بيرديتش إلى الدور الثالث (دور الستة عشر) لبطولة باريس للأساتذة بفوزه الثمين 6/3 و3/6 و7/5 على البرتغالي جواو سوزا.

وعزز بيرديتش آماله في التأهل للبطولة الختامية لموسم المحترفين (نهائي الدوري العالمي) والتي تقام في العاصمة البريطانية لندن في 13 الحالي. ويحتل بيرداييتش المصنف السابع للبطولة الحالية المركز العاشر في قائمة المتنافسين على حجز مكان بالبطولة الختامية التي تقام بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين على مدار الموسم. ومع عدم مشاركة الأسباني رافاييل نادال في البطولة الختامية رغم تأهله رسميا إليها، ستكون الفرصة سانحة أمام صاحب المركز التاسع في المشاركة بالبطولة. واستغرق بيرديتش أقل من ساعتين ليحقق الفوز الثمين ويحجز مكانه في دور الستة عشر. ويستطيع بيرديتش أن يضمن التأهل للبطولة الختامية إذا بلغ المربع الذهبي في البطولة الحالية. وغاب بيرديتش عن بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) بسبب جراحة استئصال الزائدة الدودية وما زال في محاولة استعادة مكانته في التصنيف العالمي حيث ودع المراكز العشرة الأولى للمرة الأولى منذ 2010 .وتراوح ترتيب بيرداييتش في التصنيف العالمي بين المركزين السادس والسابع خلال السنوات الست الماضية، لكنه قد ينهي العام الحالي في مركز أدنى من هاتين المرتبتين. ويأتي بيرداييتش خلف النمساوي دومينيك ثيم والكرواتي مارين سيليتش اللذين يتصارعان معه على المقعدين الباقيين في البطولة الختامية. واستهل الأمريكي جون إيسنر مسيرته في البطولة بفوز ثمين على الألماني ميشا زفيريف 7/6 (8/6) و6/4 في الدور الأول. ولحق إيسنر بقافلة المتأهلين للدور الثاني الذي تأهل إليه أيضا الفرنسي نيكولا ماهو بالفوز على السلوفاكي مارتن كليزن 4/6 و6/4 و6/3 كما تغلب الصربي فيكتور ترويسكي على الفرنسي أدريان مانارينو 6/4 و3/6 و7/6 (7/5).