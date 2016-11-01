﻿كوبر يعلن قائمة المنتخب المصري لمواجهة غانا

القاهرة – د ب أ: أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري قائمة الفريق لمعسكر الفراعنة المقرر الاحد المقبل استعدادا للقاء غانا في 13 من الشهر ذاته باستاد «برج العرب» ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم: عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي لحراسة المرمى، وأحمد فتحي وعمر جابر وأحمد المحمدي وعلي جبر وأحمد حجازي وأحمد دويدار وحمادة طلبة ومحمد عبدالشافي وطارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمد النني وعبدالله السعيد وعمرو وردة ومحمود حسن ورمضان صبحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومؤمن زكريا وباسم مرسي وأحمد حسن. ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الخامسة في التصفيات برصيد ثلاث نقاط ويليه منتخبا غانا وأوغندا بنقطة واحدة لكل منهما.