﻿مدرب السعودية يعلن قائمته لمواجهة اليابان

الرياض – د ب أ: أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي قائمة الفريق للمباراة المرتقبة أمام نظيره الياباني في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 .

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الياباني على ملعب مدينة سايتاما في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات. ويبدأ لاعبو المنتخب السعودي معسكرا مغلقا الاحد المقبل بمدينة الرياض وبعدها يتوجه إلى العاصمة اليابانية طوكيو للدخول في معسكر إعدادي قبيل المباراة. وغاب عن القائمة الحارس الأساسي ياسر المسيليم الذي أصيب خلال مباراة فريقه الأهلي أمام النصر في الدوري السعودي. ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته التي تضم اليابان وأستراليا والعراق وتايلند والإمارات بعشر نقاط جمعها بالفوز أمام تايلند والعراق والإمارات والتعادل أمام أستراليا. وضمت القائمة 25 لاعبا هم: في حراسة المرمى: عساف القرني ووليد عبدالله ومحمد العويس. وفي الدفاع: محمد البريك وعمر هوساوي وحسن معاذ وأسامة هوساوي ومعتز هوساوي ومحمد ال فتيل ومنصور الحربي وياسر الشهراني. وفي الوسط: عبدالملك الخيبري وشايع شراحيلي وسلمان الفرج وعبدالمجيد الرويلي وعوض خميس وحسين المقهوي ويحيى الشهري وتيسير الجاسم ونواف العابد وسلمان المؤشر. وفي الهجوم: فهد المولد وناصر الشمراني ونايف هزازي ومحمد السهلاوي.