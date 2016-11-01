﻿مدرب الأرجنتين يعترف بصعوبة التأهل إلى نهائيات كأس العالم

بوينس آيرس – د ب أ: اعترف ادغاردو باوزا، مدرب المنتخب الأرجنتيني أنه يشعر بالقلق من المستوى المرتفع للمنافسة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، مؤكدا أن كل مباراة تشكل «صعوبة كبيرة».

وجاءت تصريحات باوزا قبل عشرة أيام فقط من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل على ملعب الأخير. وقال باوزا: «أشعر بالقلق لأن هذه التصفيات ليست كما كانت قبل 10 أو 15 عاما، اليوم تشيلي وكولومبيا أصبحتا قويتين للغاية ولهذا فإن كل مباراة تشكل صعوبة بالغة». وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في تصفيات المونديال، وهو المركز، الذي يجبر صاحبه على خوض مباراة فاصلة لقنص بطاقة التأهل. وشدد باوزا على أن الهدف الأكبر له الآن هو التأهل للمونديال. وقاد باوزا منتخب الأرجنتين في مبارياته الأربع الأخيرة وحصد خمس نقاط فقط من أصل 12 نقطة. وتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من خوض مباراة واحدة فقط من المباريات المذكورة، وهي التي فازت فيها الأرجنتين على أوروغواي، فيما غاب عن باقي المباريات للإصابة. وفي ظل غياب ميسي، قدم المنتخب الأرجنتيني أداء باهتا وتعادل مع فنزويلا وبيرو وتجرع الهزيمة في المباراة الثالثة أمام باراغواي. وأضاف باوزا، قائلا: «الانتقادات لا تضايقني، خسرنا على ملعبنا أمام باراغواي ولهذا فمن الطبيعي أن تظهر الانتقادات، أشعر بالضيق عندما تتجاوز حد الاحترام».

ويرى باوزا أن الانتقادات تؤثر سلبا على اللاعبين، واستطرد قائلا: «تحدثت في هذا الأمر ورغم ما يقولونه لي بأنهم اعتادوا على مثل هذه الانتقادات فأنا لا أصدق هذا الحديث وهذا ينعكس على الأداء الفني لبعض اللاعبين، الذين يعجز بعضهم عن الوصول إلى المستوى المعروف عنهم».

واعترف باوزا بشعوره بالقلق من المواجهة المرتقبة أمام البرازيل في 10 تشرين/ الثاني الجاري ثم أمام كولومبيا في 15 من الشهر ذاته. واستطرد المدرب الأرجنتيني، قائلا: «إنهما منافسان مباشران في سباق التأهل ونحتاج إلى تحقيق نتيجة جيدة».