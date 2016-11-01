﻿النجم السابق هنري: إبراهيموفيتش قادر على الخروج من أزمته!

لندن – د ب أ: قال الفرنسي تييري هنري النجم السابق لأرسنال إن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد قادر على الخروج من الأزمة التي يواجهها في الوقت الحالي بسبب صيامه عن التهديف.

ولم يسجل إبراهيموفيتش (35 عاما) أي هدف خلال ست مباريات متتالية مع يونايتد الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن هنري يرى أنه مجرد وضع مؤقت. وجاء ذلك بعدما أحرز إبراهيموفيتش خمسة أهداف خلال أول خمس مباريات رسمية ليونايتد هذا الموسم في كل المسابقات. وقال هنري، الذي لعب إلى جانب إبراهيموفيتش في برشلونة: «كل التساؤلات كانت حول جوزيه مورينيو ووين روني، لكن التساؤلات الآن تحوم حول إبراهيموفيتش.» وأضاف: «هذه هي المرة الأولى في مسيرته التي يواجه فيها هذا الوضع… فهو عادة ما يسجل الأهداف… عليه التعامل مع الأمر. وأنا أعرف أن لديه القدرة على ذلك ولكن من الأفضل أن يعود إلى التهديف سريعا.»