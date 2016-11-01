﻿الدوري الإيطالي: الانتر يقيل دي بور ويسند تدريب الفريق إلى فيكي مؤقتا

روما – د ب أ: أعلن انتر ميلان الإيطالي أنه فسخ التعاقد مع المدرب الهولندي فرانك دي بور وأسند المهمة مؤقتا إلى ستيفانو فيكي مدرب فريق الشباب بالنادي.

ويقود فيكي الفريق خلال مباراته المرتقبة غدا أمام ساوثهامبتون الإنكليزي في الدوري الأوروبي. ووجه الانتر الشكر إلى دي بور والطاقم التدريبي المعاون له على ما بذلوه من جهد في الفترة الماضية. وتأتي إقالة دي بور بعد الهزيمة أمام سامبدوريا صفر/1 الأحد، وهي الهزيمة الرابعة للفريق في آخر خمس مباريات، كما أنها الهزيمة الخامسة للانتر في الدوري الإيطالي هذا الموسم. وكانت وسائل الإعلام توقعت إقالة دي بور بعد تراجع الفريق الى المركز الثاني عشر نتيجة الهزائم الخمس في 11 مباراة هذا الموسم. واتسع الفارق الذي يفصل الانتر عن يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر الدوري إلى 13 نقطة رغم انتصار الانتر على يوفنتوس في أحد الانتصارات الأربعة فقط التي حققها هذا الموسم. وتردد أن الانتر يفكر في الاستعانة بستيفانو بيولي المدرب السابق للاتسيو ليخلف دي بور في قيادة الفريق، كما طرحت بعض التقارير أسماء فرانشيسكو غيودولين وأندريا ماندورليني وأندري فياش بواش كمرشحين لخلافة دي بور. وكان دي بور تولى مسؤولية الفريق في آب/ أغسطس الماضي خلفا لروبرتو مانشيني. وكانت ملكية النادي شهدت تغيرا في حزيران/ يونيو الماضي بعدما باع قطب الإعلام الإندونيسي الشهير إيريك طاهر حصة كبيرة ومؤثرة من أسهم النادي إلى مجموعة «سونينغ» التجارية الصينية وإن ظل طاهر رئيسا للنادي.