﻿الدوري الإنكليزي: ستوك يواصل انتصاراته ويفوز على سوانزي

لندن – د ب أ: واصل ستوك نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة اثر تغلبه على سوانزي، 3/1، في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتقدم ويلفريد بوني بهدف لستوك في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل وين راوتليدج لسوانزي في الدقيقة الثامنة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1. ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 55 سجل ستوك الهدف الثاني عن طريق ألفي ماوسون، لاعب سوانزي بالخطأ في مرماه، ثم أضاف بوني الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 73. ورفع ستوك رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف بورنموث وليستر، فيما توقف رصيد سوانزي عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وحافظ ستوك على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي، وترجع آخر خسارة للفريق الى 18 أيلول/ سبتمبر عندما خسر من كريستال بالاس 1-4. كما يعد الفوز هو الثالث على التوالي لستوك والثالث طوال الموسم، مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في أربع. ولا يزال سوانزي يبحث عن تحقيق الفوز الأول له مع الأمريكي بوب برادلي الذي تولى تدريب الفريق مؤخرا. وتعد هذه الخسارة هي السادسة لسوانزي هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراتين وفوز وحيد حققه على بيرنلي في افتتاح الدوري بهدف نظيف.