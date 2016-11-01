﻿كلوزه ينهي مسيرته كلاعب ويبدأ العمل مع المنتخب الألماني

برلين – د ب أ: أعلن ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي للمنتخب الألماني والفائز معه بكأس العالم 2014، نهاية مسيرته الاحترافية كلاعب وبداية عمله التدريبي ضمن الجهاز الفني للمنتخب الألماني الذي يقوده يواخيم لوف.

وأوضح الاتحاد الألماني للعبة أن كلوزه سيعمل تحت إشراف لوف اعتبارا من المباراة المقررة أمام سان مارينو في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، وكذلك المباراة الودية التالية المقررة بعدها بأربعة أيام أمام إيطاليا في ميلانو. ولعب كلوزه للاتسيو الإيطالي حتى نهاية الموسم الماضي ولكنه لم يرتبط بأي عقد بعدها. وقال كلوزه: «في الأشهر الأخيرة تبلورت لدي فكرة البقاء بالملاعب ولكن بمنظور جديد، حيث سأعمل في التدريب.» وأضاف: «عندما كنت لاعبا كنت مهتما بشكل دائم بقراءة المباريات والإعداد الدقيق لها وتطوير التكتيك والاستراتيجيات… أنا ممتن للغاية ليواخيم لوف وهانسي فليك (مدرب الاتحاد الألماني) على منحي هذه الفرصة.» وتأتي الخطوة ضمن ما يسمى: «برنامج التعليم والتدريب» لدى الاتحاد الألماني، وسيكون على كلوزه الدراسة من أجل الحصول على رخصة التدريب. وكانت صحيفة «بيلد» أشارت إلى أن كلوزه سيكون ضمن الجهاز الفني للمنتخب في مباراتيه المقررتين أمام إنكلترا وأذربيجان في آذار/ مارس 2017، وكذلك كأس القارات المقررة في روسيا، وهو ما لم يؤكده الاتحاد الألماني. وحقق كلوزه (38 عاما) رقما قياسيا مع المنتخب الألماني بتسجيل 71 هدفا خلال 137 مباراة واعتزل اللعب الدولي عقب تتويج ألمانيا بكأس العالم 2014، وتصدر أيضا قائمة هدافي المونديال برصيد 16 هدفا. وعلى مستوى الأندية، توج كلوزه مع بايرن ميونيخ بلقب البوندسليغا مرتين ولقب كأس ألمانيا مرتين، كما أحرز مع لاتسيو لقب كأس إيطاليا، وسبق له اللعب لهامبورغ وكايزر سلاوترن وفيردر بريمن. وقال لوف: «انا سعيد بأنه سيصبح جزءا من الجهاز الفني. إنه نموذج يحتذى به كشخص وكرياضي، وهو ما يوفر كل سبل النجاح للفريق… من خلال أفكاره وخبراته، أتوقع له أن يكون مدربا جيدا في المستقبل ونحن نود دعمه في هذا الطريق.»