﻿رونالدو يستعيد مستواه مع ريال مدريد في الوقت المناسب ويثير القلق في وارسو!

مدريد – د ب أ: بعد البداية المهتزة له في الموسم الحالي وتسجيله لأربعة أهداف فقط في أول شهرين من الموسم، استعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد مستواه أخيرا وعاد لهز الشباك بقوة من خلال الأهداف الثلاثة (هاتريك) التي سجلها في مرمى ألافيس السبت الماضي.

وأكد رونالدو عمليا أنه عاد إلى مكانته كأحد الأسلحة الفتاكة في صفوف الريال قبل المباراة المرتقبة اليوم أمام ليغيا وارسو البولندي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. ومع استعادة رونالدو لذاكرة التهديف بهذه القوة، أثار النجم البرتغالي قلق ليغيا قبل مباراة اليوم في العاصمة البولندية وارسو. وأحرز رونالدو أربعة أهداف فقط للريال في أول شهرين من الموسم الحالي لكنه أفاق من غفوته وأمطر شباك ألافيس بثلاثية السبت الماضي ليقود الريال للفوز 4/1 وتصدر الدوري الأسباني. وقال ألفارو موراتا مهاجم الريال: «كان رونالدو رائعا في هذا اليوم. تعرض لضغوط هائلة من الإعلام، ولكن رد بشكل رائع… كنا نعلم جميعا أن أهدافه ستبدأ في العودة مجددا». كما قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، معربا عن سعادته بالنجم البرتغالي: «كانت مسألة وقت فحسب قبل أن يعود رونالدو لمساعدة الفريق مجددا… أشعر بالسعادة فعليا لما قدمه لنا في هذا اليوم». وفي المقابل، ربما لن يكون ليغيا سعيدا بهذا التحسن الواضح في أداء رونالدو وعودته لهز الشباك قبل لقاء الفريقين في المجموعة السادسة. وما يزيد الوضع سوءا للفريق البولندي هو إقامة المباراة بدون جماهير للعقوبة المفروضة على الفريق بسبب سلوكيات جماهيره في المباريات الماضية. ويشترك الريال مع بوروسيا دورتموند الألماني في صدارة المجموعة بسبع نقاط لكليهما بعد ثلاث جولات. ويحتاج رونالدو إلى تسجيل خمسة أهداف فقط ليصبح أول لاعب يصل لحاجز المئة هدف في تاريخ دوري الأبطال. ويتصدر رونالدو قائمة هدافي البطولة على مدار تاريخها برصيد 95 هدفا، بفارق ستة أهداف أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة. ويحرص رونالدو على الوصول لحاجز المئة هدف من خلال المباريات الثلاث الباقية للريال في دور المجموعات ما سيعزز فرصه في استعادة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 بعدما خطف ميسي الجائزة لعام 2015 .ومنذ انتقاله من مانشستر يونايتد إلى الريال في 2009، حقق رونالدو إنجازات لا يمكن التغاضي عنها. وسجل 265 هدفا للريال في 243 مباراة في مختلف البطولات ليصبح أبرز هداف في تاريخ النادي الملكي، متفوقا على نجوم كبار سابقين مثل راؤول والأسطورة ألفريدو دي ستيفانو، علما أن كلاهما لعب للريال عددا من السنوات أكثر من الفترة التي قضاها رونالدو مع الفريق حتى الآن.

كما قاد رونالدو الفريق للفوز بلقبين في دوري الأبطال حيث هز الشباك خلال الفوز 4/1 على أتلتيكو مدريد في نهائي البطولة عام 2014 وسجل ركلة الترجيح الحاسمة أمام أتلتيكو نفسه في نهائي الموسم الماضي. ولا يبدو غريبا أن يسعى الريال لتمديد عقد رونالدو حتى 2022، علما أنه سيكون في السابعة والثلاثين من عمره آنذاك. كما ينتظر أن يشهد العقد الجديد زيادة في الراتب تجعل رونالدو اللاعب الأعلى أجرا في النادي. وقال رونالدو: «أعتقد بالفعل أن عقدي يجب أن يمتد حتى 2025 وليس 2022… شعوري الآن واعتقادي هو أنني أستطيع الاستمرار حتى سن الأربعين». ولم يعد رونالدو قادرا على تسديد القذائف الصاروخية التي كان يسددها من مسافة نحو 40 مترا في السنوات الماضية، كما لا يميل حاليا إلى اللعب في الناحية اليسرى خارج منطقة الجزاء وهو ما كان يتطلب منه جهدا كبيرا حتى الوصول لمنطقة الجزاء. ورغم هذا، يظل رونالدو فعالا ومؤثرا للغاية داخل منطقة جزاء المنافس مثلما كان دائما، كما استعاد مستواه الآن بعد بداية مهتزة هذا الموسم قد تكون ناجمة عن الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليسرى خلال المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) في فرنسا. وذكرت إذاعة «كادينا سير» الأسبانية: «رونالدو لم يعد سريعا من الناحية البدنية مثلما كان سريعا من قبل… لكنه يتسم بسرعة البديهة مثلما كان دائما وما زال فتاكا أمام مرمى المنافس».