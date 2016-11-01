كيري ورايس يجتمعان بمسؤول صيني كبير في نيويورك





نيويورك- رويترز- التقت مستشارة الأمن القومي الأمريكية سوزان رايس ووزير الخارجية جون كيري اليوم الثلاثاء بعضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيتشي، واتفقوا على معالجة الخلافات الثنائية بين البلدين بشكل بناء وتوسيع التعاون بشأن التحديات الإقليمية والعالمية.

وأصدر البيت الأبيض بيانا مقتضبا ذكر فيه أن المسؤولين الثلاثة التقوا في نيويورك لمراجعة تقدم الصين والولايات المتحدة “في إقامة علاقات ثنائية أكثر بقاء واستقرار وإنتاجا”.

وأضاف بيان البيت الأبيض أنه “لتحقيق هذا الهدف التزم المسؤولون بمعالجة الخلافات بشكل بناء وتوسيع التعاون العملي في (وجه) التحديات الإقليمية والعالمية”.

ويتزامن الاجتماع مع تقرير نشرته شبكة “فوكس بيزنس″ نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر اسمهما أن كوريا الشمالية تجهز لإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى خلال الأيام الثلاثة المقبلة.