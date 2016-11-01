﻿هل انتهت سوريا الطبيعية وحان وقت تبني خيار التقسيم؟

لندن ـ «القدس العربي» من إبراهيم درويش: كتب المرشح المستقل للانتخابات الأمريكية إيفان ماكمولين مقالا في مجلة «فورين بوليسي» ناقش فيه أنه المرشح الوحيد الذي يملك الخطة الكفيلة بحل أسوأ مشكلة يواجهها الشرق الأوسط: سوريا.

وكان ماكمولين قد عمل في أيام شبابه في الاستخبارات الأمريكية «سي آي إيه» حيث قال «في أول يوم من أيامي في العاصمة السورية دمشق كضابط استخبارات شاب أجريت حوارا مع بائع توابل في سوق محلي. وبلغتي العربية المكسرة استطعت الحديث معه بشكل موجز حتى شعرت بالراحة الكافية لسؤاله عن رأيه في الرئيس بشار الأسد والذي ورث السلطة عن والده قبل فترة قصيرة. وظننت أنه لم يفهم لغتي العربية الفقيرة ولهذا سألته مرة أخرى. وفي هذه المرة كان الخوف في عينيه واضحا، وبدون أن ينبس بكلمة اندفع إلى داخل دكانه».

ويقول ماكمولين إن المواجهة مع بائع التوابل انزرعت في ذاكرته طوال الأسبوعين اللذين قضاهما يتجول حول سوريا في أيار/مايو 2001 ولاحظ الخوف نفسه في عيون السوريين في كل مرة طرح فيها موضوع الأسد.

كل هذه المواجهات حدثت قبل هجمات 9/11 وقبل فترة طويلة من ظهور تنظيم «الدولة» و«كان رد فعلي المباشر لما شاهدته في سوريا هو تنمية شعور خاص بكراهية الطغيان، فكشخص يؤمن بأن كل الناس خلقوا متساوين ولهم حق الحياة والحرية والبحث عن السعادة. فقد وجدت أنه من غير المقبول عيش عشرات الملايين في دولة إرهاب».

احتجاج ثم حرب أهلية

ويضيف أن المواجهة في دمشق وسوريا عامة علمته في السنوات اللاحقة أن القمع الوحشي يمكن أن يتطور ويصبح تهديدا قويا على الأمن القومي الأمريكي.

وهو ما حدث في الطريقة التي قمع فيها النظام الاحتجاجات السلمية عام 2011 وقادت لاندلاع الحرب الأهلية والتي احتوت في بدايتها على طرف معتدل مؤيد للغرب ومؤيدين للديمقراطية. إلا أن المتشددين الإسلاميين بدأوا بالسيطرة على المعارضة في الوقت الذي طال فيه أمد الحرب وتعددت أوجهها.

ولأن الرئيس باراك أوباما تبنى موقفا سلبيا بطريقة معاندة وغلفه بشعارات فارغة مثل «لا ترتكب حماقات» كانت نتيجة هذه السياسة كما يقول ماكمولين هي صعود تنظيم «الدولة» وتدفق ملايين اللاجئين والهجمات الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة.

ويعلق المرشح الرئاسي المستقل أن الربط بين القمع والتهديدات للولايات المتحدة مباشرة يتناقض مع التفريق المقنع بين مظاهر القلق الإنساني وتحقيق للمصالح الإستراتيجية الأمريكية. وكان من أثر هذا الفهم الثنائي الخاطئ هو شعور بالرضا عن النفس ولكنه خطير في وجه المذابح.

خطتي للحل

ومن هنا حدد المرشح الرئاسي خطته لسوريا، في حال وصل إلى البيت الأبيض قائلا «سأقوم بإنهاء سياسة غض الطرف عن المآسي على أمل أن تختفي بنفسها» ومن هنا يجب على الولايات المتحدة أن لا تتردد في التعبير صراحة عن رفضها لهذه المذابح الشنيعة «وعلينا العمل مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة ممارسة ضغط كبيرعلى الديكتاتورية المسؤولة. فمنذ البداية لم يكن من السهل معرفة إن كانت مذابح جماعية ستؤدي إلى سلسلة من الأحداث المتتالية ستهدد أمننا القومي. وعليه فيجب أن لا نتردد ولأسباب أخلاقية واستراتيجية في شجب المذابح أينما وقعت». ومع ذلك دعا ماكمولين للتحلي بالحذر قبل استخدام القوة، خاصة أن غزو العراق عام 2003 كان «خطأ استراتيجيا فظيعا». ويعتقد المرشح الرئاسي أنه لو تحرك الرئيس أوباما عاجلا وليس آجلا ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) لتجنب إرسال آلاف الجنود إلى العراق وسوريا و»كرئيس، سأقوم بمراجعة حذرة للوضع وتحديد الطريقة المناسبة للرد بدلا من التقيد بسياسات جامدة تدعو إما إلى عمل عسكري سريع أو الالتزام بالحذر».

وسياسة كهذه يقول إنها ستؤدي لمنافع من خلال منع وقوع أزمات قبل وقوعها وتمنع تبذير الأرواح والأموال بل ستعيد القيادة الأمريكية.

حماية النظام

ويتهم الكاتب إدارة أوباما بأنها حاولت من أجل التغطية على فشلها في سوريا التكتم على جرائم النظام السوري من التعذيب المنظم للمعارضة.

ففي عام 2013 قام مصور حربي بالانشقاق عن النظام وأخذ معه 55.000 صورة توثق للتعذيب في السجون.

وعرف الشخص باسم «قيصر» لحمايته. وقام ماكمولين قبل عامين بتنظيم عرض للصور في الكونغرس بصفته مستشارا للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس حيث قدم «قيصر» شهادة أمامها.

ويقول إن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بالضغط على موظفي اللجنة وقيصر نفسه لإلغاء المناسبة. وتحدثت الخارجية عن مخاطر أمنية.

ويرى المرشح الرئاسي أن الهدف الحقيقي وراء محاولات الخارجية كان منع «قيصر» من فضح جرائم نظام الأسد أمام منبر حكومي أمريكي. ويذكر أنه التقى مسؤولا بارزا في الخارجية الأمريكية المكلف بملف سوريا.

وحدث اللقاء في الوقت الذي اكتشف فيه الأمريكيون أن نظام الأسد لا يزال يستخدم غاز الكلور ضد المدنيين، رغم أنه تخلى عن ترسانته من الأسلحة الكيميائية.

وتساءل عن فشل الإدارة في شجب النظام السوري «فالرئيس لا يتحدث والخارجية لا تتحدث»، فرد المسؤول بصراحة غير معهودة قائلا «نخشى من الإعلام الذي سيسأل ماذا سنفعل إزاء هذا».

ولاحظ ماكمولين غياب موضوع سوريا المطلق عن الحملات الانتخابية التي طبعت بالتحقيقات في رسائل الكترونية لمرشحة وسلوك شخصي للمرشح الآخر. فدونالد ترامب الواقع تحت تأثير سحر فلاديمير بوتين، يرى أن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة لا يكون إلا من خلال الشراكة مع الرئيس الروسي لسحق تنظيم «الدولة».

ويتناسى ترامب أن روسيا هي مشارك كامل في الفظائع التي ترتكب ضد المدنيين. وبالنسبة لهيلاري كلينتون فقد عبرت عن دعم لفكرة إنشاء مناطق آمنة وكذا جيوبا آمنة لحماية المدنيين من الطيران السوري.

إلا أن كلينتون أكدت على أهمية التوصل لاتفاق ثان مع الروس مع معرفتها أن الاتفاق سيعزز موقف الروس ويعطيهم الفرصة لحشد قواتهم والتحضير للحملة المقبلة، «فهذه الرغبة للتفاوض تقول لبوتين إنه لن يواجه أية تداعيات لما ترتكبه روسيا من فظائع في سوريا أو أية انتهاكات مقصودة لاتفاقيات وقف إطلاق النار». ومهما حدث فستنتظر كلينتون على طاولة المفاوضات لمواصلة محادثات السلام الهزلية.

حظر جوي

ويقول إن الوقت قد حان لإنشاء مناطق حظر جوي والتي يمكن للجيش الأمريكي الإشراف عليها. ويشير لتجربة حرب الخليج الأولى حيث أعلن الجيش عن «عملية مراقبة الشمال والجنوب» والتي فرضت منطقتي حظر جوي على الطيران العراقي لمدة عقد من الزمان. لذا فإن إقامة مناطق حظر جوي في مناطق مختارة من سوريا ستعطي المعارضة السورية والمدنيين المكان للعيش فيه بعيدا عن القصف الجوي خاصة أن نظام الأسد يعتبر أن استهداف المعتدلين من المعارضة والقضاء عليهم سيقوي من ساعد المتطرفين وبالتالي تعزيز روايته من أنه يواجه حربا إرهابية وليس مطالب مدنية وإصلاحية.

ويظل الطيران التابع للنظام قديما ومتهالكا مقارنة مع طيران الروسي المتقدم. ويدعو ماكمولين الولايات المتحدة وحلفاءها إنشاء ممرات إنسانية مترادفة مع مناطق الحظر الجوي على الحدود السورية مع تركيا والأردن.

وبدعم من طيران التحالف الدولي ستتمكن المعارضة من حمايتها. ولتجنب المواجهة بين الطيران الروسي والأمريكي في مناطق الحظر الجوي يقول المرشح الرئاسي إن كونها غير شاملة لمناطق واسعة في سوريا يمنع من هذه الإمكانية، فهي ستغطي التجمعات المدنية التي تتعرض لمخاطر القصف والقتل والمجال الجوي فوق المعابر الإنسانية.

ومع أن الروس قد استفادوا من مواقف أمريكية مترددة ووسعوا من وجودهم في سوريا إلا أنهم اظهروا عدم اهتمام للتقدم أكثر عندما كانوا يتوقعون مقاومة.

والخطوة التالية التي يقترحها المرشح المستقل هي قيام الولايات المتحدة بعد الانتهاء من المحاور الإنسانية ومناطق الحظر الجوي بتوفير المساعدات العسكرية للمعارضة المعتدلة في المناطق المحاصرة. فبدون مقاومة شرسة على الأرض لن يجد النظام نفسه مضطرا لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

وكان لدى إدارة اوباما الكثير من الفرص لتدريب وتقوية المعارضة إلا أن البرامج التي بدأتها عادة ما فشلت بسبب إصرار الإدارة على مشاركة المعارضة في قتال تنظيم «الدولة» أولا وليس نظام الأسد. ولم تنجح مبادرات الإدارة بتدريب مقاتلين في الخارج وإدخالهم إلى سوريا. فقد واجهت الدفعة الأولى هجوما مفاجئا من تنظيم موال للقاعدة وتشتت، أما الثانية فسلمت أسلحتها الأمريكية.

ويعتقد ماكمولين أن زيادة الضغط الأمريكي على الأسد ستجبره على التفاوض لنقل السلطة. وعندما يشعر بوتين أن ثمن التدخل بدأ يتضاعف فسيعيد النظر في التزاماته للحفاظ على النظام. ومن المهم التعلم من دروس الفشل في ليبيا «وكرئيس فأصدر أوامري البدء بعملية دبلوماسية وإنسانية لإعادة بناء سوريا ومنع عودة كل من الديكتاتورية والتطرف. ويؤكد المرشح المستقل على أهمية الالتزام بالقيم الأمريكية التي جسدها الدستور وإعلان الاستقلال.

ولم تكرس أمريكا نفسها للحرية فسيخاف الآخرون من قوتها بدلا من الترحيب بها. فأساس التحالفات الدائمة قائم على القيم التي نشترك فيها مع حلفائنا الديمقراطيين. و»شاهدت مباشرة كيف يأتي الناس من مناطق بعيدة في الكرة الأرضية للعمل في الولايات المتحدة لأنهم يؤمنون ببساطة بأمتنا وبنوايانا. وعادة ما يعرضون حياتهم وعائلاتهم للخطر. وفي سوريا اكتشفنا أن التخلي عن أهدافنا ليس خطأ فقط ولكنه يزيد من تهديدات على أمننا القومي».

تقسيم سوريا

ويبدو أن رؤية ماكمولين تأتي على طرف النقيض من رؤية ريه تاكيه، الزميل البارز في معهد العلاقات الخارجية الأمريكية في واشنطن والذي كتب في صحيفة «فايننشال تايمز» يدعو لخيار التقسيم. وقال بينما تشتعل نار الحرب الأهلية السورية وتحترق حلب يتقدم السياسيون والخبراء بخطط لإدارة الحرب ويقترحون مناطق آمنة وإنسانية وخطط إعادة توطين لاجئين بالإضافة للخطط الدبلوماسية المعروضة.

ويعتقد أن مشكلة هذه الخطط هي أنها لا تقدم حل لوقف الحرب. فالطريقة الوحيدة لإخماد نيرانها هي تبني أمريكا وأوروبا خطة تقسيم ونشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لفرضها.

خيار لبنان

ويعلق تاكيه أن مقاربة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في سوريا تذكر بمحاولات وقف الحرب الأهلية في لبنان في منتصف السبعينات. عندها كان لبنان دولة مقسمة دينيا، كما سوريا اليوم، وتضم الحكومة مسيحيين وسنة وشيعة وعندما اختل هذا التوازن الطائفي الحساس وانهار انزلق البلد في أتون حرب أهلية. وحاولت القوى الإقليمية التوسط وتم التوصل في مراحل مختلفة إلى اتفاقيات كان مصيرها كلها الفشل. ولم تنته الحرب إلا عام 1991 عندما اجتمعت عناصر عديدة جعلت الاستمرار في الحرب أمرا غير ممكن. وساعد في وقف الحرب نهاية الحرب الباردة حيث اندفعت روسيا للبحث لتحقيق علاقات أفضل مع الغرب وللعب دور بناء في الشرق الاوسط.

ويضيف أن إيران سعت على المستوى الإقليمي، وتحت حكم اية الله هاشمي رفسنجاني، لتحسين العلاقات مع السعودية. كما أنه تم تطمين سوريا أن نفوذها في لبنان ما بعد الحرب لن يتأثر ولذلك رأت أنه لا حاجة لتمديد الحرب.

ومن هنا فقد تم فرض اتفاق وافق عليه اللاعبون الخارجيون وتم فرضه على الفصائل اللبنانية التي كانت تميل للاستمرار في الاقتتال. وتطلب الأمر حوالي 40 ألف جندي سوري لفرض الاتفاقية. وربما انتهت الحرب إلا أنها تركت شعبا محطما لم يتخلص تماما من صدمتها.

موقف واشنطن في سوريا

ويقول تاكيه إن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا اليوم ترتكز على إمكانية تحقيق تقارب بين الخصمين الإقليمين ـ السعودية وإيران من خلال تحقيق توافق أمريكي- روسي. وبعد هذا يمكن فرض الحل على الأطراف المحلية كما حصل في لبنان. ويعتقد تاكيه أن هذه الرؤية لا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة الصراع القائم بين روسيا وأمريكا حول عدد من القضايا وليس سوريا فقط. وفي الوقت نفسه يعيش الإيرانيون والسعوديون حربا باردة، تعتبر وسوريا واحدة من جبهاتها. وفي الوقت نفسه يعاني اللاعبون المحليون وضعا من الفرقة والخلاف بشكل لا يسمح لهم بتنحية خلافاتهم جانبا. وبالمحصلة فالكل في سوريا يريد أن يكون هو الفائز.

أخطاء كيري

ويشير تاكيه شغلى أن أهم خطأ في دبلوماسية كيري هي اعتقاده بإمكانية إعادة تشكيل سوريا بمساعدة الروس والإيرانيين.

وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق فإن القوى المحلية في الغالب لن تتوقف عن الاقتتال. فلا يمكن أن نتخيل سكوت الذين قتلت عائلاتهم ببراميل الأسد المتفجرة والموافقة على استمرار حكمه، حتى لقطاع معين من الشعب. وفي الوقت ذاته سيسعى تنظيم «الدولة» لإقامة خلافة بديلة وسيستمر بشكل أو بآخر. أما الأقلية العلوية التي تخشى الإضطهاد فلن ترى سببا مقنعا لوقف القتال.

ومن هنا لم يعد هناك بالإمكان بقاء سوريا تحت حكومة واحدة قوية، وأقصى ما يمكن التوصل إليه هو مجموعة كانتونات مقطعة تتعايش معا بصعوبة في إطار من الفيدرالية التي ستأخذ عقودا للتطور.

لكل هذا

ومن هنا فالخيار المتوفر للحلفاء الغربيين مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا هو صياغة مجموعة قواعد للتشارك في السلطة ومن ثم نشر قوات كبيرة للتأكد من بقاء الوضع القائم. ويجب أن يأخذ مخطط تقسيم كهذا بعين الاعتبار الاختلافات الإثنية والدينية التي تقسم البلاد ليتم تقسيم البلاد بناء على هذه الخطوط فيمكن للعلويين أن يكون لهم منطقتهم وكذك المجموعات الإثنية الأخرى. أما السنة فيمكن لهم أن يحصلوا على الحيز الخاص بهم عندما يتم تطهيرهم من تأثير تنظيم «الدولة».

والأمل هو أن تتعايش هذه المجموعات في بناء فيدرالي حيث يتم إسناد السلطة للأطراف بعيدا عن المركز. ويمكن لنظام كهذا أن يتطور تحت احتلال خارجي طويل الأمد حيث تعيد القوات الغربية دور قوى الانتداب التي لعبوها في بدايات القرن العشرين. وسينطوي على هذا خسارة القوى الغربية ماليا وبشريا. ويختم بالقول إن الحرب الأهلية السورية لن تنتهي في أي وقت. لأن كل الأحزاب لها مصلحة في استمرارها. كما أن أمريكا التي يمكنها ايقاف الحرب، مترددة في فعل ذلك وهذا أمر يمكن فهمه. ففشلها في إعادة تشكيل العراق من خلال استخدام القوة سوف يلاحقها لعقود مقبلة. وسيبقى الدبلوماسيون والمبعوثون يلتقون ويقدمون خططهم. ويقوم السياسيون بتقديم أنصاف حلول لا أمل لها في النجاح وستستمر سوريا في الاحتراق.

كبار حلب

فيما يتحدث السياسيون عن خططهم لإنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا يموت السوريون المحاصرون والذين يتعرضون للقصف اليومي، أما الباقون منهم على قيد الحياة فيشعرون بأنهم سيموتون في الوحدة ولا عزاء لهم.

وينقل هيو نيلور من صحيفة «واشنطن بوست» قصص عدد منهم حيث قال إن مرعي مرعي كان قبل أن تندلع الحرب في بلده يستمتع بالتقاعد ويخرج كل صباح للتمشي واللعب مع أحفاده ويأخذ قيلولة في المساء.

ثم اندلعت الحرب في الجزء الشرقي من حلب حيث دمر القصف الجوي حيه وفرض حصار عليه ولم يعد الغذاء متوفرا فاضطر للاقتصاد في الطعام ومنح الموجود منه للأطفال. ويبلغ من العمر اليوم 70 عاما ويشعر أنه ضعيف ولا حول له أو قوة.

وفي مقابلة عبر «سكايب» قال «قضيت كل حياتي وأنا أبني العائلة» و»بنيت هذا البيت وجسدي يتألم من عقود العمل وإنني لم أوفر لهم حياة جيدة، ولكن الآن؟ لم تعد هناك كرامة في هذه الحياة».

وتقول الصحيفة إن الكبار في العمر في حلب الشرقية يواجهون خيارات صعبة، فهم يقدمون تضحيات للصغار كي يهربوا إلى بلاد أكثر أمنا أو تركوا لمواجهة الحياة بأنفسهم دون معين. وبحسب بكري العبيد، الذي يوزع مساعدات في مناطق حلب توفرها منظمة «ميرسي ـ يو أس إيه» وهي جمعية مقرها مدينة ميتشغان « أجبر الناس على تقديم تضحيات وهذا يعني تجاهل الكبار في العمر».

وتحولت مدينة حلب التي كانت كبرى المدن السورية إلى أهم ساحة حرب في الحرب الاهلية المندلعة منذ عام 2011 وبعد أن دخلت قوات المعارضة الجزء الشرقي منها عام 2012. وتعرض هذا الجزء لقصف مستمر من الطائرات التابعة للنظام والطيران الروسي واستهدفت المستشفيات والعيادات الطبية والمدارس وبيوت المدنيين. وزادت الكارثة الإنسانية بسبب الحصار المفروض على المقاتلين حيث نقصت المواد الغذائية والطبية. ونتيجة لذلك يقول السكان وعمال الإغاثة إن الحصول على دواء في الجزء الشرقي أصبح مستحيلا خاصة تلك التي تعالج مرضى القلب والسكري والروماتزم وأمراض أخرى يعاني منها عادة الكبار في العمر. وترفض المراكز الطبية أو ما تبقى منها استقبال الكبار لمعالجة الحالات الطارئة. ويقول بابلو ماركو، مدير عمليات الشرق الأوسط في منظمة «أطباء بلا حدود» أن الوضع سيء ولم يبق سوى عدد قليل من الأطباء في حلب. ولا يوجد في المنطقة إلا وحدة غسيل للكلى عاملة «ولو توقفت هذه الوحدة عن العمل وهذا يعني موتى جددا». و»لم يعد هناك لدى الأطباء الوقت لمعالجة الأمراض المزمنة التي إن لم يتم علاجها ستقتلك في مدى أسابيع أو أشهر».

ويقول العبيد إن ضعف الكبار يجعلهم أعباء على العائلة. وفي بعض الحالات اتخذت العائلات قرارات صعبة وتركت الكبار في المدينة.

وهناك الكثير من الكبار رفضوا التخلي عن بيوتهم والهجرة «وهذا يعني ترك العائلات لهم عندما تجبر على الرحيل». قررت ريما سلامة، 83 عاما، التي تعيش في حي آخر من شرق حلب. البقاء في البيت الذي ربت فيه كل أطفالها. وبسبب الحصار فلا تستطيع الخروج ولا يمكن لعائلتها التي هربت إلى تركيا زيارتها. وتتلقى مساعدات من المنظمة الأمريكية لكنها تواجه صعوبات في طهيه «أنا وحيدة وسأموت وحيدة هنا».

ويقول مرعي أنه لن يغادر بيته الذي قضى حياته في بنائه. ويقضي أيامه فيه معزولا ويأمل أن لا يدمره القصف.

ويقول «نأكل مرتين في اليوم، مرة في الصباح وأخرى في المساء لأننا نحاول تخفيف كمية ما نأكل حتى يحصل الصغار على ما يكفيهم».