﻿هند صبري: أشعر بالفخر للعودة إلى السينما التونسية بفيلم من إنتاجي

تونس – «القدس العربي» : عبرت الفنانة التونسية هند صبري عن سعادتها للعودة إلى السينما التونسية عبر فيلم جديد شاركت في إنتاجه وسيتم عرضه خلال مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» الذي بدأ أمس ويستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.

وكتبت صبري على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»: «أشعر بالفخر والسعادة لأن «زهرة حلب»، أول الأفلام التي أشارك في إنتاجها، يفتتح أيام قرطاج السينمائية هذا العام، انتظروه في دور العرض في السادس من الشهر المقبل».

وأضافت «عودة إلى وطني الحبيب في انتظار عرض «زهرة حلب» في افتتاح أحد أهم وأعرق المهرجانات السينمائية العربية والأفريقية: أيام قرطاج السينمائية».

وتفاعل عشرات المستخدمين مع تغريدة صبري، حيث كتبت مستخدمة تدعى هند حلمي «واضح من البرومو أن الفيلم رائع وهادف وواقعي، أثق في اختياراتك المتميزة والتي تحترم عقل الجمهور».

وأضاف مستخدم آخر «لك منى كل احترام وتقدير ويارب من نجاح لنجاح على طول، المهم أن تبقي على نفس المستوى وتحترمي عقولنا وتكونين ضيفة جميلة وخفيفة علينا وتمثل واقعنا ومعاناتنا».

يُذكر أن إدارة مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» اختارت فيلم «زهرة حلب» للمخرج رضا الباهي لافتتاح الدورة السابعة والعشرين والتي تتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للمهرجان. ويتناول الفيلم قصة إنسانية لأم تونسية قرّرت السفر إلى سوريا بحثا عن ابنها الذي غادر البلاد من أجل ما يطلق عليه «الجهاد»، وهو من بطولة هند صبري وهشام رستم ومحمد علي بن جمعة وآخرين.