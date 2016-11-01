﻿رجل يهدد أطفالا بسلاح نارى ليلة «الهالاوين» في ألمانيا

إيشاخ (ألمانيا) ـ د ب أ: هدد رجل في ولاية بادن- فورتمبرج الألمانية أطفالاعدة بسلاح عندما كانوا يطلبون منه بعض الحلوى على باب المنزل مساء يوم «الهالاوين».

وذكرت الشرطة الثلاثاء أن الرجل 27/ عاما/ رفض في البداية طلب الأطفال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما، وعندما استداروا، أخرج السلاح وأطلق منه عيارا ناريا.

وأوضحت: «وخلال ذلك هدد الرجل الأطفال بأنه ليس لديه حلوى لهم، ولكن لديه الموت» فجرى الأطفال بعيدا واستعد أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض على الرجل وصادروا السلاح.

ولم يتم حتى الآن التحقق من الاتجاه الذي أطلق فيه الرجل العيار الناري، ولم يتضح دافعه من وراء ذلك أيضا.