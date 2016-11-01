﻿انتشال كلب من تحت أنقاض مبنى تهدم في زلزال إيطاليا

نورتشا ـ رويترز: نجح رجال الحماية المدنية في انتشال كلب حيا بعد قضائه يوما تحت أنقاض مبنى تهدم جراء أقوى زلزال يضرب إيطاليا منذ عقود.

وأظهرت لقطات مصورة رجال إنقاذ يقودهم كلب تابع للحماية المدنية وهم يحفرون وسط الأنقاض لانتشال الكلب الذي غطاه تراب لكنه بدا دون إصابات.

وسمع في الفيديو صوت أحد رجال الإنقاذ وهو يطلب طبيبا بيطريا ويقول إنه في انتظار سيارة إسعاف ستصل إلى الموقع.

ولم يسفر الزلزال عن سقوط قتلى كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات حرجة من جراء الزلزال الأقوى في تاريخ إيطاليا منذ زلزال نابولي الذي وقع عام 1980 بقوة 6.9 درجة وأسفر عن سقوط 2735 قتيلا.

وكان عدد كبير من الناس غادروا المناطق المتضررة بعد زلزال أصغر وقع في أغسطس/ آب وتسبب في مقتل ما يصل إلى 300 شخص.