﻿مكتبة تذهب للقراء بدلا من مجيئهم إليها

إسبارطة ـ الأناضول:سعيا منها لنشر عادة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، ترسل مكتبة في تركيا أحد موظفيها محملا بالكتب للمحال التجارية، ليشجع أصحابها والعاملين بها على الاستعارة وقراءة الكتب بشكل منتظم.

وبدأت الفكرة بمبادرة من قائمقام منطقة «إغيردير» في ولاية إسبارطة جنوب غربي تركيا، لتتحول إلى حملة حملت اسم «التاجر القارئ».

وقال القائمقام عبد الله أقداش، إن المكتبات في العادة تكون غنية بالكتب المتنوعة إلا أنها تعاني من قلة الزوار، ومن هنا ولدت فكرة الخروج بالمكتبة من كونها مؤسسة ذات مكان ثابت، والوصول بها إلى أماكن تواجد المواطنين.

وأوضح أن أحد موظفي المكتبة يتجول حاملا حقيبة مليئة بالكتب، على المحال التجارية في كل منطقة في يوم ثابت في الأسبوع، حيث يقوم أصحاب المحلات والعاملين فيها بالاختيار بين الكتب التي يحملها واستعارة ما يروق لهم منها، وعندما يعود الموظف في الأسبوع التالي يمكنهم أن يعيدوا الكتب التي انتهوا من قراءتها ويستعيروا كتبا جديدة. وضمن وسائل تشجيع العاملين في التجارة على القراءة، يتم خلال «أسبوع المكتبات» منح جوائز لأكثر ثلاثة استعاروا كتبا من الكتبة، ووصل عدد المشاركين في حملة «التاجر القارئ»160 شخصا، وفقا لأقداش. وعن طريقة عمل الحملة، قال الموظف في مكتبة إغيردي، علي غولاريوز، إنه يتجول على المحال التجارية حاملا حقيبة تسوق مليئة بالكتب، ويعرض فكرة الحملة على أصحاب المحال والعاملين بها، ويقوم بإنهاء إجراءات تسجيل المهتمين ومنحهم بطاقة عضوية في المكتبة، ومن ثم يكون بإمكانهم استعارة الكتب التي يرغبون بها.

وبين المشاركين في الحملة، فاطمة كوبورلو، التي تعمل مديرة أحد مراكز التسوق في المنطقة، وقالت إنها تستعير الكتب بشكل منتظم من موظف المكتبة الذي يأتي لزيارتهم أسبوعيا.

وأضافت أن الحملة ساهمت في اكتسابها عادة القراءة، حيث تقرأ خلال وقت الفراغ في العمل كما تقرأ في المنزل أيضا.