﻿بعد تجربة شخصية… طبيب أردني يتخلى عن الطب الحديث ويتجه لعلاج مرضاه بالحجامة

الزرقاء ـ رويترز: تخلى طبـــيب أردني عن ممارسة الطب الحديث ليعمل في علاج مرضاه بالطب البديل بعد أن لمس هو شخصيا مدى فوائد العلاج بالحجامة.

فقد كان ياسين خضيرات، وهو طبيب عام يعاني من آلام الروماتيزم. وبعد محاولات عديدة غير موفقة لعلاج ألمه بالطب المعاصر لجأ للطب البديل واستخدم الحجامة فشعر بتحسن كبير.

ومنذ ذلك الحين تخلى خضيرات عن ممارسة تقنيات الطب الحديث ولجأ لعلاج مرضاه بالحجامة التي يقول إنها أشهر أنواع الطب البديل.

وافتتح مركزا للعلاج بالحجامة قبل ثلاث سنوات في مدينة الزرقاء على بعد نحو 20 كيلومترا من العاصمة الأردنية عمان وذاع صيته في علاج المرضى وتخفيف آلامهم.

ويوضح خضيرات أن عدم وجود قواعد حكومية لتنظيم العلاج بالطب البديل أساء لسمعة هذا النوع من العلاج بسبب تجارب سيئة أو وجود معالجين غير أكفاء.

ولجأ بعض المرضى لخضيرات بعد إخفاق الطب الحديث في علاج أسقامهم أو حتى تخفيف آلامهم المبرحة. ويعتمد بعض المرضى على الحجامة منذ سنوات لتحسين الحالة الصحية العامة لأجسامهم وتنشيط الدورة الدموية.

ويُقدر خضيرات أن ما بين طبيبين إلى ثلاثة أطباء في كل مدينة أردنية يمارسون الطب البديل ويأمل أن ينمو العدد مع اكتشاف مزيد من الناس لفوائد الحجامة والعلاجات الأخرى القديمة المستمرة منذ زمن.