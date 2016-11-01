الرجوب يهدّد باللجوء إلى محكمة التحكيم بشأن أندية المستوطنات الإسرائيلية

جنيف- أ ف ب- قال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم انه سيلجأ الى محكمة التحكيم الرياضية، بحال لم يعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اسرائيل، بشأن وقف اندية المستوطنات الاسرائيلية عن ممارسة اللعبة، كونها تلعب على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويطالب الاتحاد الفلسطيني بوقف 6 اندية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وتلعب بدعم وادارة من الاتحاد الاسرائيلي.

وقال الرجوب لـ “وكالة فرانس برس″ ان الطرفين التقيا الثلاثاء لمدة سبع ساعات في مقر فيفا في زيوريخ من دون تحقيق اي تقدم كبير من اجل الوصول الى تسوية: ” لم تأت اسرائيل باي حجة. لا اعتقد انه سيكون هناك اي اتفاق”.

وأضاف الرجوب ان اتحاده لا يزال “يثق” بفيفا، وسينتظر من مجلس الاخير اصدار حكم نهائي في النزاع قد يأتي خلال اجتماعه المقبل في كانون الثاني/يناير المقبل.

وتابع: “اذا لم تتقدم الامور، يمكننا الذهاب الى محكمة التحكيم. لن نستسلم ولن نقبل بأي تسوية”.