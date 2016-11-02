بريطانيا تتجه لطرح مشروع قرار حول اليمن بمجلس الأمن خلال أيام

نيويورك- الأناضول- قال مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير ماثيو رايكروفت إن بلاده تجري حاليا مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار يتعلق باليمن. وأكد أن لندن تعتزم طرح مشروع القرار على طاولة المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد السفير البريطاني في تصريحات للصحفيين في وقت متأخر الثلاثاء بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أن مشروع القرار يحتوي على أربعة نقاط أساسية تتعلق بوقف الأعمال العدائية، ودعم خارطة السلام التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق داخل البلاد، والتحقيق في جميع المزاعم الخاصة بارتكاب أطراف الصراع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأعرب السفير البريطاني عن أمله في أن يحظى مشروع القرار بدعم كل أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15.

وأردف قائلا “نحن نعمل مع شركائنا بشكل وثيق بشأن مشروع القرار، وسوف نطرحه على طاولة المجلس في الأيام القادمة (لم يحدد موعداً)، ويضم 4 عناصر أساسية، وآمل أن يوافق جميع أعضاء المجلس على تلك النقاط الأربع″.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف لندن من قرار الأمين العام للأمم المتحدة الذي اتخذه في وقت سابق الثلاثاء بإقالة المسؤول العسكري في بعثة جنوب السودان “يونميس″، قال السفير البريطاني إن نتائج التحقيقات أظهرت “فشلا في القيادة وفشلا في الإعداد وإنني على ثقة بأن مجلس الأمن سيقوم بمناقشة الموضوع. وأعتقد أنه ستكون هناك جلسة خاصة لمجلس الأمن خلال يوم أو يومين لهذا الغرض”.

وأقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قائد قوة الأمم المتحدة بجنوب السودان “يونميس″، بعد ثبوت “تقصير” القيادة في حماية مدنيين”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اسيتفان دوغريك، إن مون أعفى قائد “يونميس″ (الجنرال الكيني جونسون موجوا أونديكي) من منصبه بعدما أظهرت نتائج التحقيق الخاص، بشأن أعمال العنف، التي وقعت في جوبا، يوليو/ تموز الماضي، وجود “تقصير”، في حماية المدنيين ومخيم تيرين (جوبا).

وفيما يتعلق بموقف بلاده من إمكانية صدور قرار من مجلس الأمن بفرض حظرًا على صادرات السلاح إلى جنوب السودان، قال رايكروفت “أعتقد أنه قد آن الأوان لفرض الحظر”.