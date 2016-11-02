مقتل تلميذة واصابة اخرى طعنا بسكين في مدرسة ثانوية في كندا

مونتريال- أ ف ب- قتلت تلميذة واصابة اخرى بجروح خطرة اثر تعرضهما للطعن بالسكين مرات عديدة اثناء وجودهما في مدرستهما الثانوية في ابوتسفورد في غرب كندا، كما افادت الشرطة التي اكدت اعتقال المهاجم في مسرح الجريمة.

وقال بوب ريتش الضابط في شرطة ابوتسفورد الواقعة على بعد 70 كلم شرق فانكوفر (كولومبيا البريطانية) قرب الحدود الامريكية ان المشتبه به شاب اعتقل في مسرح الجريمة ووضع قيد التوقيف الاحتياطي.

واضاف ان الشرطة تلقت في الساعة 14,15 (21,15 ت غ) بلاغا بشأن “اعتداء جار في مدرسة ثانوية” فارسلت وحدات عمدت الى اخلاء المدرسة الثانوية وكذلك المدرسة التكميلية الملاصقة بها.

واوضح المصدر أن التلميذة المصابة بجروح نقلت إلى المستشفى وحالها مستقرة.

ولم يدل المصدر بأي تفصيل اضافي بشأن دافع الهجوم ولا بشأن هوية المهاجم.