18 قتيلا في اشتباكات بين مربي مواش ومزارعين في غرب النيجر

نيامى- أ ف ب- قتل 18 شخصا على الأقل واصيب 43 آخرون بجروح في اشتباكات دارت في بلدة بانغي في غرب النيجر الثلاثاء بين مزارعين ومربي مواش، كما اعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان إن “هذا الشجار اسفر عن حصيلة مأسوية بلغت 18 قتيلا و43 جريحا فضلا عن احراق منازل عديدة” في بلدة بانغي الواقعة في منطقة تاهوا (غرب).

واضاف البيان ان “الهدوء عاد الى المنطقة بعد انتشار قوات الامن وتسيير دوريات لحفظ أمن الاشخاص والممتلكات”.

ودعت الوزارة المواطنين إلى “الهدوء والطمأنينة”، مؤكدة فتح تحقيق لاعتقال كل المذنبين واحالتهم امام القضاء.

من جهته قال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه ان الاشتباكات “اندلعت بالسلاح الابيض صباحا عندما تسبب قطيع ابقار بتخريب حقل حبوب”.

واضاف ان “مقتل مالك الحقل في شجار أول هو الذي اشعل برميل البارود”، مؤكدا أن “عددا كبيرا من القتلى هم من الاطفال والنساء”.

واسف المسؤول لان “الاشتباكات كانت عنيفة لدرجة نادرا ما شهدنا مثيلا لها، كانت وحشية للغاية”.

وغالبا ما تشهد النيجر نزاعات بين مزارعين ومربي مواش ولا سيما في موسم الحصاد الذي يتزامن مع موسم انتقال الرعاة مع مواشيهم الى المراعي في مسيرات طويلة.

والنيجر بلد جاف وغالبا ما يتعرض لازمات غذائية ناجمة بالدرجة الاولى عن الجفاف.