بدء عملية تحرير ناحية “حمام العليل” من تنظيم الدولة جنوب الموصل

نينوى- الأناضول- قال مسؤول عسكري عراقي، إن قوات بلاده بدأت صباح الأربعاء، عملية تحرير “حمام العليل” جنوب الموصل، والتي تعتبر آخر ناحية تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي من الجهة الجنوبية للمدينة.

جاء ذلك على لسان العقيد أحمد الجبوري، في قيادة عمليات نينوى التابعة للجيش العراقي، متحدثاً للأناضول.

وأوضح الجبوري أن “قوات الجيش والشرطة الاتحادية والحشود الأخرى، بدأت عملية عسكرية من المحور الجنوبي لتحرير ناحية حمام العليل (20 كلم جنوب الموصل)، وهي آخر ناحية على مشارف الموصل من الجهة الجنوبية”.

وأضاف “بعد تحرير ناحية حمام العليل والقرى والبلدات التابعة لها، ستتوجه القوات إلى اقتحام الأحياء الجنوبية من مدينة الموصل، ثم الدخول إليها من الجانب الأيمن (الضفة اليمنى لنهر دجلة، غرب النهر)”.

وأمس الثلاثاء، توغلت القوات العراقية ولأول مرة في حي كوكجلي، أحد أحياء الموصل من جهة الشرق، كما جرى اقتحام منطقة “الشلالات” السياحية والتي تعتبر بوابة المدينة من الجهة الشمالية، بينما تواصل القوات في المحاور الأخرى التقدم نحو المدينة.

وانطلقت فجر يوم 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.