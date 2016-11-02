ماليزيا تشتري أربع سفن حربية من الصين في صفقة تاريخية

بكين- أ ف ب- اعلن رئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق الاربعاء في بكين أن بلاده صادقت على عملية شراء أربع سفن حربية من الصين في صفقة وصفها بـ”التاريخية”، مشيدا ببدء “قرن جديد لاسيا” ومنددا بتأثير دول الاستعمار السابقة.

يمكن أن يعني العقد اعادة توازن استراتيجية لبلد اخر في جنوب شرق اسيا نحو الصين بعد الفيليبين. وهو توجه يتم على حساب النفوذ الدبلوماسي لواشنطن.

وكتب رزاق الذي يقوم بزيارة إلى الصين في مقال نشرته صحيفة “تشاينا ديلي” الرسمية ان “ماليزيا تشتري سفنا صينية للدوريات قرب السواحل، الاثنتان الاوليان سيتم تصنيعهما في الصين والاخريان في ماليزيا”.

وتابع “اعتبر ذلك قرارا تاريخيا”، حسبما نقلت عنه صحيفة “ذي ستار” الماليزية.

تتنازع بكين وكوالالمبور السيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي. وتطالب الصين بالسيطرة على شبه غالبية هذه المنطقة الاستراتيجية لكن دولا اخرى مشاطئة (ماليزيا والفيليبين وفيتنام وبروناي) لديها مطالب فيها ايضا.

الا ان العلاقات بين الصين وماليزيا ليست على نفس القدر من التوتر كما مع فيتنام والفيليبين. وقال رزاق الاربعاء ان “الخلافات الحدودية والبحرية يمكن تسويتها بهدوء وتعقل من خلال الحوار”.

يأتي الاعلان عن شراء السفن الأربع بعد اسبوعين على زيارة الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي إلى الصين حيث اعلن “انفصاله” عن واشنطن حليفته التاريخية ورغبته في تعزيز العلاقات الاقتصادية لبلاده.

وكتب رزاق في صحيفة “تشاينا ديلي” “ليس على (دول الاستعمار السابقة) أن تملي على الدول التي استغلتها في الماضي كيف عليها ان تدير علاقاتها الداخلية اليوم”، في اشارة إلى الانتقادات ضد اعادة التوازن نحو الصين.

ماليزيا مستعمرة بريطانية سابقة والفيليبين مستعمرة أمريكية سابقة.

هذه المرة الاولى التي تشتري فيها ماليزيا تجهيزات عسكرية من الصين، وشدد وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين ان القرار تم على اساس اعلى جودة بالمقارنة بالسعر، حسبما نقلت عنه وكالة برناما الماليزية للاعلام.

وتابع المصدر نفسه ان رزاق اعلن أن البحرية الماليزية يمكن أن تشتري قطعا بحرية صينية اخرى في المستقبل.