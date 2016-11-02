القوات العراقية تخلي أكثر من ثلاثة آلاف مدني شرقي الموصل

نينوى- الأناضول- أخلّت القوات العراقية، الأربعاء، أكثر من ثلاثة آلاف مدني من الأحياء الشرقية لمدينة الموصل، وذلك غداة اقتحامها من قبل قوات مكافحة الإرهاب (تابعة لوزارة الدفاع).

والثلاثاء، توغلت القوات العراقية ولأول مرة في حي كوكجلي أحد أحياء الموصل من جهة الشرق، كما جرى اقتحام منطقة “الشلالات” السياحية والتي تعتبر بوابة المدينة من الجهة الشمالية، بينما تواصل القوات في المحاور الأخرى التقدم نحو المدينة.

وقال اللواء الركن سامي العارضي قائد قوات الفرقة الأولى بجهاز مكافحة الإرهاب، إن قواته “تمكنت من إخلاء أكثر من 3 آلاف مدني، بينهم نساء وأطفال من حيي الكرامة وكوكجلي، إلى مخيمات النازحين المؤقتة التي أنشأت على أطراف المدينة”.

وأضاف العارضي في تصريح بثه التلفزيون الرسمي، الأربعاء أن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتولى عملية التقدم إلى عمق حي الكرامة لاستكمال تحريره بالكامل”.

وفي17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة” (قوات الإقليم الكردي).

واستطاعت القوات العراقية المدعومة بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خلال تلك الفترة، من استعادة قرى وبلدات في محيط الموصل التي سيطر عليها “داعش” في يونيو/ حزيران 2014.