تنفيذ عقوبة جلد أمير سعودي بعد أسبوعين من إعدام آخر

الأناضول- قالت صحيفة سعودية، الأربعاء، أنه تم تنفيذ عقوبة الجلد بحق أحد الأمراء السعوديين تنفيذاً لحكم قضائي بحقه.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية في عددها الصادر الأربعاء أن اللجنة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية نفذت (ظهر الإثنين الماضي) حكماً بجلد أحد الأمراء السعوديين داخل إصلاحية جدة في ذهبان (غرب المملكة)، ضمن سجناء نفذت فيهم أحكام بالسجن والجلد.

وبينت أن اللجنة حررت محضراً بعقوبة الجلد في الأمير، تنفيذاً لحكم قضائي بحقه، يتضمن سجنه في قضية جنائية.

وأشارت الصحيفة السعودية أنه تمت الإجراءات الاعتيادية المتبعة قبل تنفيذ عقوبة جلد الأمير السعودي، حيث خضع المحكوم عليه للكشف من طبيب أوصى بتنفيذ العقوبة، لخلوه من أي أمراض تحول دون تنفيذ الحكم.

ونفذ الجلد رجل أمن من الشرطة أمام لجنة من خمسة أفراد يمثلون جهات عدة.

ولم تكشف الجريدة عن اسم الأمير أو تفاصيل عن القضية الجنائية التي أدين بها. كما لم تكشف الجريدة ما إذا كان الأمير أنهى عقوبة الجلد الصادرة ضده، أم أنه سيتم جلده مجددا في الأيام القادمة.

يأتي تنفيذ عقوبة الجلد بعد أسبوعين من تنفيذ عقوبة إعدام أمير آخر يوم 18 أكتوبر الماضي، بعد إدانته بقتل أحد المواطنين في ديسمبر/ كانون أول 2012.

وجاء تنفيذ الإعدام بعد أن صدر أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنفاذ الحكم.