نتنياهو يطلب من يهود العالم الدفاع عن إسرائيل في مواجهة “حركة المقاطعة”

القدس المحتلة- الأناضول- طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من “يهود العالم”، المساهمة في محاربة “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل” المعروفة اختصارا باسم (BDS).

وقال نتنياهو في احتفال تكريم “مجلس محافظي الوكالة اليهودية”، الثلاثاء: “ساعدونا ضد (BDS) وانزعوا الشرعية عمن يحاولون نزع الشرعية عنا”.

وأضاف، بحسب تصريح مكتوب صدر عن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ووصلت نسخة منه لوكالة الأناضول: “أريد أن أجندكم من أجل الحقيقة، والتأثير لصالح إسرائيل في بلدانكم”.

وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل (BDS)، هي جماعة غير حكومية، تنشط في تحفيز المجتمعات الغربية على المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية لإسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، لحين إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وتكتسب الجماعة زخما كبيرا في العديد من الدول، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، وحققت على مدى السنوات الماضية إنجازات في سحب استثمارات غربية من إسرائيل.

وقال نتنياهو: “أفترض أن إسرائيل هي بيت لجميع اليهود، وعلى كل يهودي أن يشعر بالراحة في إسرائيل”.

وشارك في الاحتفال، رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الكنيست، يولي ادلشتاين، ونواب يهود في الكنيست الإسرائيلي.

وتنشط الوكالة اليهودية في إقناع اليهود في أنحاء العالم بالهجرة إلى إسرائيل.