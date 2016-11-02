تمرين عسكري أردني مصري مشترك السبت المقبل في العقبة

عمان- أ ف ب- اعلن الجيش الأردني ان قواته ستنفذ تمرينا عسكريا مشتركا مع القوات المصرية في العقبة في أقصى جنوب المملكة للفترة الممتدة بين 5 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي بهدف تعزيز قدرات البلدين على “مواجهة التهديدات الأمنية”.

وقال البيان الذي نشر على موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الاربعاء “تنفذ القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع الجانب المصري الشقيق التمرين المشترك (العقبة 2016) خلال الفترة الواقعة بين الخامس ولغاية الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر (الحالي) 2016″.

واضاف “يهدف التمرين إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، والتدريب على التخطيط المشترك لتنفيذ المهام المختلفة ومن خلال استغلال كافة الإمكانيات المتوفرة، بالإضافة إلى التدريب على مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية المحتملة”.

واشار البيان الى ان “فعاليات تمرين (العقبة 2016) سيتم تنفيذها في ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية وبمشاركة مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية”.

وتقع مدينة العقبة الساحلية على بعد 325 كيلومترا الى الجنوب من عمان.

ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق.

وتخوض مصر حربا شرسة مع الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يتخذ من شمال سيناء معقلا قُتل فيها مئات من عناصر الشرطة والجنود.

وتقيم الدولتان علاقات وثيقة على الصعد المختلفة.