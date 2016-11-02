وزير: بريطانيا تعمل على تبديد مخاوف البنوك لتعزيز التجارة مع إيران

لندن - رويترز – قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس الأربعاء، إن التبادل التجاري يزداد بين بريطانيا وإيران وإن الحكومة تعمل على تبديد مخاوف القطاع المصرفي التي تعرقل اتساع نطاق التجارة بين البلدين.

وعلى الرغم من إزالة القيود المصرفية الدولية على إيران في يناير كانون الثاني، لم تنجح طهران في إقامة روابط سوى مع عدد محدود فقط من البنوك الصغيرة حيث ما زالت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها سارية في حين ما زالت المؤسسات الأجنبية الكبيرة تخشى من تكبدها غرامات محتملة.

وقال فوكس خلال مؤتمر عالمي للتمويل، “ببطء ولكن بحماس متزايد بدأت الشركات البريطانية العمل مع إيران مجدداً.. نحن نرى المؤشرات الأولى على نمو التبادل التجاري بين بريطانيا وإيران.”

وأضاف “استمرار مخاوف القطاع المصرفي من تسهيل السداد أو تقديم خدمات مالية، تعني أن الاستفادة من رفع العقوبات لم تتحقق بالكامل بعد وحل هذه المشكلات ما زاال أولوية لدى الحكومة.”