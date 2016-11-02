الحشد الشعبي ينتزع أربع قرى من “الدولة” غرب الموصل

العراق - الأناضول - أعلنت فصائل الحشد الشعبي أن مقاتليها انتزعوا، الاربعاء، اربع قرى من تنظيم الدولة الاسلامية، في إطار المهمة الرامية لانتزاع القرى والبلدات غرب الموصل.

وقال الحشد في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن مقاتلي الحشد “حرروا قرى (ام شنين) و(الحويش) و(خبيرات) غرب الموصل بعد تكبد العدو خسائر كبيرة”.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تحرير”قرية (أم العظام) في المحور ذاته بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش منذ ساعات الصباح الاولى”.

وبدأ مقاتلو الحشد الشعبي فجر يوم السبت الماضي، أول تحرك لهم ضمن الحملة العسكرية العراقية الرامية لانتزاع الموصل من قبضة تنظيم الدولة.

وتحركت فصائل الحشد باتجاه غرب الموصل، في مسعى لانتزاع مدينة تلعفر الواقعة على بعد 65 كيلومتراً من الموصل، وكذلك لسد طريق الهروب أمام مسلحي الدولة نحو سوريا.

وكانت قوات مكافحة الارهاب، وهي قوات نخبة في الجيش، تمكنت أمس من التوغل في المدينة من جهة الشرق واستعادت مبنى التلفزيون الرسمي وذلك لأول مرة منذ بدء الحملة العسكرية.

وتتواصل المعارك بين القوات العراقية والمتحالفين معها من جانب ومسلحي داعش من جهة أخرى في محيط الموصل في وقت يواصل فيه المدنيون الفرار من مناطق القتال.

وقال وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد الجاف إن أكثر من ثلاثة آلاف نازح فروا اليوم من مناطق مختلفة من محافظة نينوى وجرى نقلهم إلى مخيمات النازحين.

وأضاف الجاف في بيان للوزارة، أن أعداد النازحين من مناطق محافظة نينوى ومنذ انطلاق عمليات تحريرها وصلت 19528 نازحاً.

وتسود المخاوف بشأن ما سيؤول إليه مصير نحو 1.5 مليون نسمة لا يزالون داخل الموصل مع امتداد المعارك إلى داخل المدينة، واحتمال قيام التنظيم باستخدامهم دروعاً بشرية.

وانطلقت الحملة العسكرية لتحرير الموصل، فجر يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهي الأكبر منذ اجتياح “الدولة”، شمالي وغربي البلاد وسيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف 2014.

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة تنظيم الدولة. وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم المتشدد في الموصل قبل حلول نهاية العام الحالي، وهي آخر المعاقل الرئيسية للتنظيم في العراق.