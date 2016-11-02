العاهل السعودي يهنئ الرئيس اللبناني الجديد على انتخابه

الرياض - أ ف ب – وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة الى الرئيس اللبناني ميشال عون، على انتخابه أشاد فيها بـ”العلاقات الاخوية بين البلدين”، وتمنى فيها “التوفيق والسداد” لعون في مهامه، حسبما اوردت وكالة الانباء السعودية في وقت متأخر الثلاثاء.

كما عبر الملك سلمان في البرقية عن الامل “بالتقدم والازدهار” في لبنان.

وانتخب العماد ميشال عون الاثنين رئيساً، بعد شغور المنصب لمدة سنتين ونصف سنة نتيجة انقسامات كبيرة بين الاطراف السياسيين اللبنانيين، ولا سيما على خلفية النزاع في سوريا.

ويعد حزب الله المدعوم من ايران والذي يقاتل منذ العام 2013 الى جانب النظام السوري، حليف عون الرئيسي منذ العام 2006. ويتهمه خصومه بأنه يعرض لبنان المنقسم على خلفية النزاع السوري، للخطر بتورطه في سوريا.

ويحظى عون منذ بداية السباق بدعم حليفه حزب الله، لكنه لم يتمكن من ضمان الأكثرية المطلوبة لانتخابه الا بعد إعلان خصمين أساسيين تأييده، وهما سمير جعجع الذي يتقاسم معه شعبية الشارع المسيحي، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ابرز زعماء الطائفة السنية. كما انضم الى المؤيدين اخيراً الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وتراجع نفوذ سعد الحريري بسبب صعوبات مالية وتباعد جزئي من قبل السعودية حليفته التقليدية.

كما يدير الحريري مجموعة اوجيه التي اضطرت الى الغاء آلاف الوظائف بسبب التأخر في سداد عقود حكومية في السعودية.

تصنف السعودية حزب الله تنظيماً “ارهابياً”، بينما تدعم ايران مالياً وعسكرياً نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وأرسلت طهران الى سوريا مستشارين عسكريين ومتطوعين يقاتلون الى جانب الجيش السوري وعناصر حزب الله اللبناني.