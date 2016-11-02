تأكيد وفاة 33 عاملاً جراء انفجار بمنجم فحم في الصين

بكين – د ب أ – ذكر تقرير إخباري، أن العمال الـ33 الذين كانوا محاصرين في أحد المناجم جراء انفجار غاز وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع تم العثور عليهم موتى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا ” عن مقر إدارة الإنقاذ القول، إن رجال الإنقاذ عثروا على عمال المناجم المفقودين في حفرة في وقت مبكر من اليوم ، وقاموا بإخراجهم بعد ساعتين .

ويعمل العمال في منجم خاص بالقرب من مدينة تشونجتشينج في بلدة لايسو عندما وقع الانفجار.

كانت شينخو ا قد ذكرت في وقت سابق أن 15 عاملاً لقوا حتفهم فضلاً عن 18 آخرين في عداد المفقودين، وتمكن شخصان من الفرار من المنجم.

وقالت الوكالة إن أعمال الإنقاذ انتهت ،وجرى نقل الجثث من الموقع وتجرى عملية التعرف عليها .

وخلص تحقيق أولي إلى أن المنجم تجاوز قواعد التنقيب ، ولم تكن لديه معدات كافية ،كما أنها لا تعمل بكفاءة ، وذلك بالإضافة إلى سوء التهوية والإدارة .

وشارك أكثر من 200 عامل إنقاذ في أعمال البحث.