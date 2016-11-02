مشعل يدعو لاستراتيجية سياسية فلسطينية جديدة تقوم على الشراكة

غزة - د ب أ – دعا رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″ الإسلامية خالد مشعل الأربعاء، إلى استراتيجية سياسية فلسطينية جديدة تقوم على الشراكة الوطنية.

وقال مشعل الذي يقيم في قطر ، خلال مداخلة له في مؤتمر للأمن القومي الفلسطيني يعقد في غزة ، إنه “آن الأوان لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية لتضم تلك المرجعية الوطنية بما يمثل الداخل والخارج الفلسطيني”.

وعرض مشعل خطة للنهوض بالواقع الفلسطيني، “تستند على ضرورة تحقيق الشراكة الوطنية واستعادة الوحدة الداخلية”، معتبراً أنه “لا مخرج فلسطيني دون شراكة وطنية حقيقية”.

وحث على الشراكة الفلسطينية “في قرار الحرب والسلم”، وضرورة “استعادة مشروع المقاومة والتحرير وفي مقدمة ذلك المقاومة المسلحة والتوافق على استراتيجية نضالية موحدة”.

واعتبر أن “الرهان فلسطينياً على التحرك الدبلوماسي وحده أثبت فشله، ويجب التأكيد على خيار المقاومة باعتبارها حق مشروع وترفع كلفة الاحتلال لإسرائيل”.

كما دعا إلى مراجعة “خطأ إقامة سلطة فلسطينية تحت الاحتلال، فلا سلطة بلا سيادة ولا سلطة تحت الاحتلال في ظل المعاناة من عبء السلطة واستحقاقاتها”.

وحذر مشعل العرب من خطورة “الهرولة نحو إسرائيل بوصف التطبيع معها الحل لأزمات المنطقة”، معتبراً أن ذلك “أساس المشكلة ولن يقدم خيراً للقضية الفلسطينية”.

من جهته دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إلى اعتبار تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ تسعة أعوام “أولوية فلسطينية واجبة التنفيذ”.

وحث عريقات ، في مداخلة له خلال المؤتمر، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على برنامج سياسي واضح ومحدد، وتتولى التحضير لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة.

وقال إن “المصالحة وإنهاء الانقسام يعتبر أساس تثبيت فلسطين على الخارطة ولن تكون هناك دولة في قطاع غزة كما لن تقوم دولة فلسطينية مستقلة من دون قطاع غزة”.

وأضاف “لا بد من شراكة سياسية فلسطينية كاملة والعودة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع، لتأسيس شراكة سياسية فلسطينية تشمل الحرب والسلم وبناء نظام ديمقراطي لنيل الحقوق الفلسطينية”.