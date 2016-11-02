ابو الغيط: القمة العربية المقبلة ستعقد في آذار/مارس المقبل في عمان

عمان - أ ف ب – أعلن الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاربعاء في عمان، ان القمة العربية المقبلة ستعقد في الاردن في شهر آذار/مارس المقبل.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الاردني ناصر جودة، رداً على سؤال حول موعد القمة العربية المقبلة، “ينبغي ان تعقد في شهر آذار/مارس المقبل، ولكن متى، هذا ما سيتم التشاور حوله خلال الفترة المقبلة”.

واعتبر ان “الوضع العربي الضاغط ووضعية الاردن في خضم هذا البحر الهائج سوف يفرض على قادة الامة ان يحضروا”.

وأكد ابو الغيط ضرورة ان يقوم المسؤولون العرب بإجراء مشاورات حول كيفية تطوير اسلوب الجامعة العربية في اتخاذ القرارات، والتشاور بشكل اعمق وعدم اقتصار الامر على الاجتماعات الدورية في مقر الجامعة العربية بناء على دعوة.

وأوضح ان “هناك فكرة الخلوات التي تحرك فيها وزير خارجية الامارات. ما زالت فكرة مطروحة ان يعقد اجتماع كل ستة شهور بشكل غير رسمي بحيث يجتمع وزراء الخارجية العرب ويجلسون سوية يوماً او اثنين ويناقشون كل المسائل بدون اوراق بدون اطار رسمي يتصارحون ويشكلون مواقف عربية تخدم الجامعة العربية”.

وحذر ابو الغيط من ان “العرب لو فقدوا قدرة الارادة على التغيير والتحرك فسوف يواجهون الكثير من المتاعب لأن المأساة كبيرة”.

وتابع “انا ابلغ من العمر 74 عاماً ولم أتصور في أبغض أبغض احلامي عندما كنت شاباً في ال16 من العمر، عندما كنت انادي بالقومية والنضال العربي من اجل الوحدة والحرية قبل اكثر من 50 عاما، لم اكن اتصور انني سوف اشهد ما اشهده من ضياع لأسر ولاجئين وتشريد وتمزق وقتل وظهور جماعات من البشر فقدوا القدرة على السيطرة على انفسهم”.

وخلص “علينا ان نقاوم كل هذا ونعمل في اطار الجامعة العربية للتصارح والتشاور من اجل الوصول الى لب المشكلة ومواجهتها”.

من جهته، أكد جودة ان “كل هذه الصراعات والعنف والوضع غير المستقر تتطلب منا النهوض بالجامعة العربية لكي يكون لها دور فاعل في حل الازمات وتكون العامل الموحد للامة العربية”.

وأوضح ان “موعد المقمة سيتحدد خلال المشاورات التي ستجرى خلال الفترة المقبلة بيينا وبين الجامعة العربية”.

أعلن الاردن في 24 تشرين اول/اكتوبر، انه قرر استضافة القمة العربية المقبلة بعد اعتذار اليمن عن ترؤس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وينص ميثاق جامعة الدول العربية على تناوب اعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء.

عقدت آخر قمة عربية في موريتانيا يومي 25 و26 تموز/يوليو الماضي بحضور سبعة من قادة الدول الـ22، وهم أميرا قطر والكويت، ورؤساء اليمن والسودان وجزر القمر وجيبوتي، إلى جانب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي ترأس بلاده المنظمة لعام واحد.

وغاب عن تلك القمة الرئيس المصري والعاهل السعودي، على خلفية انقسامات وازمات مستمرة في المنطقة العربية.