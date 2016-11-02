قوات النخبة العراقية على مشارف أحياء شرق الموصل

العراق - الأناضول- أعلنت قيادة قوات مكافحة الارهاب العراقية، التي تعرف بـ “قوات النخبة” في الجيش، أن قواتها وصلت، الأربعاء، مشارف حيي الكرامة والقدس، شرقي الموصل.

وكانت قوات مكافحة الارهاب، تمكنت أمس من التوغل في المدينة من جهة الشرق، واستعادت منطقة كوكجلي ومبنى التلفزيون الرسمي.

وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الارهاب، إن قواته تمكنت من قتل عدد من الانتحاريين خلال عمليات تطهير منطقة كوكجلي التي انتزعتها قواته يوم أمس.

وأوضح الساعدي، ان “قوات مكافحة الارهاب وخلال عمليات تطهير كوكجلي من العبوات الناسفة والمنازل المفخخة تمكنت صباح اليوم من قتل عدد من الانتحاريين كانوا متحصنين في بعض المنازل”.

وأضاف الساعدي ان “قوات مكافحة الارهاب ستواصل بعمليات تمشيط المنطقة”.

بدوره، قال الرائد فائز الاحمدي الضابط في جهاز مكافحة الارهاب، إن القوات العراقية وصلت مشارف حيي الكرامة والقدس شرقي المدينة.

وأضاف الاحمدي، أن الجهاز يقوم بعملية تمشيط لمنطقة كوكجلي شرقي الموصل ويعالج جيباً لمسلحي الدولة يتحصنون داخل مسجد في المنطقة.

وأكد وجود مسلحين من الدولة داخل كوكجلي، وان القوات العراقية تحاول تطهير المنطقة منهم بعد استعادتها مع مبنى تلفزيون الموصلية أمس.

وأضاف ، أن فرق الهندسة العسكرية تحاول تفكيك الالغام والمتفجرات في كوكجلي، فيما أغلب مباني ومحلات ومنازل المنطقة تعرضت للدمار.

وانطلقت الحملة العسكرية لتحرير الموصل، فجر يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهي الأكبر منذ اجتياح “الدولة”، شمالي وغربي البلاد وسيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف 2014.

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة تنظيم الدولة. وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم المتشدد في الموصل قبل حلول نهاية العام الحالي، وهي آخر المعاقل الرئيسية للتنظيم في العراق.