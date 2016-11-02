مجلس الوزراء الألماني يقرر تمديد مهمة الجيش في دارفور وجنوب السودان

برلين- د ب أ – قرر مجلس الوزراء الألماني الأربعاء، تمديد مشاركة الجيش في مهمة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان حتى نهاية عام 2017.

وتقرر أيضاً تمديد مشاركة الجنود الألمان في مهمة حفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان لمدة عام آخر.

وينص التفويض الممنوح للجيش في هاتين المهمتين على ألا يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 جندياً لكل مهمة.

ولابد من موافقة البرلمان الألماني “بوندستاج” أولاً.

يذكر أنه كان هناك ستة جنود ألمان في المهمة بدارفور، و14 جندياً في جنوب السودان.