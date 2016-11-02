قتيلان للشرطة الأمريكية في هجمات “على غرار الكمائن” بولاية إيوا

واشنطن – د ب أ – أفادت تقارير إعلامية محلية، بأن اثنين من رجال الشرطة الأمريكية لقيا حتفهما اثر إصابتهما بطلقات نارية في ولاية إيوا الاربعاء ، وذلك فيما وصفتها الشرطة بأنها هجمات على غرار الكمائن.

وذكرت قناة “كيه.سي.سي.آي” التليفزيونية المحلية أن إطلاق النار على رجلي الشرطة وقع في دي موين عاصمة الولاية.

كما أفادت صحيفة “دي موين ريجيستر”، بأن الشرطة استجابت لبلاغات عن إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح اليوم، لتعثر على أحد رجالها مصابا قبل وفاته متأثراً بجروحه . وبعد العثور على رجل الشرطة الأول بقليل ، تم العثور على جثة زميله الآخر.

ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل على الفور.