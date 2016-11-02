البحرين تنفي بناء قاعدة عسكرية بريطانية على أراضيها

البحرين - الأناضول – نفت البحرين، الأربعاء، تشييد بناء قاعدة عسكرية بريطانية على أراضيها.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن النفي يأتي”رداً على ما تداولته بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام عن قيام المملكة المتحدة ببناء قاعدة عسكرية في مملكة البحرين”.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تذكر اسمه)، أن “ما يتم تشييده ليس بقاعدة عسكرية، بل هو تسهيلات إسناد للبحرية البريطانية بموجب اتفاق بين البلدين الصديقين، ووفق أنظمة وترتيبات تختلف عن أنظمة بناء القواعد العسكرية”.

وكانت وسائل إعلام ووكالات أنباء ذكرت الأيام الماضية أن ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز سيفتتح خلال نوفمبر الجاري أول قاعدة عسكرية بريطانية دائمة فى منطقة الشرق الأوسط، خلال أكثر من أربعة عقود فى البحرين.

وذكرت أن تكلفة القاعدة بلغت أكثر من 37 مليون استرليني، دفعت البحرين منها 30 مليوناً، بينما ساهمت بريطانيا بنحو 7.5 مليون إسترلينى، حيث تعتبر أول قاعدة عسكرية بريطانية فى الشرق الأوسط منذ عام 1971.

يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية أعلنت في ديسمبر 2014 ، أن لندن والمنامة وقعتا اتفاقاً يسمح لبريطانيا بإقامة قاعدة عسكرية في البحرين.