رئيس كولومبيا: نحقق “تقدماً كبيراً” في اتفاق السلام

لندن – رويترز – قال رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس الأربعاء، إن البلاد تحقق “تقدماً كبيراً” فيما يتعلق بإعادة اتفاق السلام المتعثر إلى مساره الصحيح.

وتواجه كولومبيا صعوبات من أجل إنقاذ اتفاق سلام توصلت إليه بشق الأنفس، بعد أن رفض الناخبون في استفتاء الشهر الماضي بفارق ضئيل الاتفاق باعتباره يحابي المتمردين بدرجة كبيرة في نتيجة صادمة أثارت حالة من عدم التيقن.

وقال سانتوس خلال زيارة دولة لبريطانيا “نحن نحقق تقدماً كبيراً. في المستقبل القريب جداً سيكون لدينا هذا الاتفاق ولدي من السلطات ما يمكنني من تنفيذه.”