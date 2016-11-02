الصين تشجب تصريحات لرئيس المفوضية الأوروبية بعد اتهامه بالعنصرية

بكين – رويترز – شجبت الصين الأربعاء، تصريحات جونتر أوتينجر المفوض الألماني بالاتحاد الأوروبي التي وصفها معارضوه بأنها عنصرية، معتبرة أن كلامه يعكس عقدة الاستعلاء لدى “عدد من السياسيين الغربيين.”

وفي خطاب ألقاه أوتينجر قبل أيام أمام رجال أعمال في هامبورج، استخدم العضو البارز في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ تعبير شليتساوجن أو “ذوي العيون المشقوقة” لوصف الصينيين وغيرهم من ذوي الأصول الآسيوية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن التعليقات محيرة.

وقالت هوا شون ينج المتحدثة باسم الوزارة خلال إفادة صحافية، “اعتقد أن التصريحات المعنية تعكس في الواقع حس التفوق المربك والمتجذر لدى عدد من السياسيين الغربيين.”

وأضاف هوا “نأمل أن يتمكن هؤلاء الناس من أن ينظروا إلى أنفسهم وغيرهم بموضوعية ويتعلموا الاحترام المتبادل والمعاملة المتساوية.”

وحاول أوتينجر التقليل من شأن تصريحاته ووصفها بأنها “مائعة نوعاً ما” لكنه لم يعتذر ودافع عن نفسه ضد الاتهامات بالعنصرية التي وجهت إليه على أثرها.