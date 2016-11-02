وزير الدفاع التركي يتفقد قوات بلاده على حدوها مع سوريا

هطاي - الأناضول – يجري وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، الأربعاء، زيارة تفقدية لقوات بلاده على الحدود مع سوريا عقب التعزيزات العسكرية الأخيرة للمنطقة.

ووصل إشيق، برفقة قائد القوات البرية، صالح ذكي جولاق، وضباط في القوات المسلحة، إلى ولاية هطاي، المتاخمة للحدود السورية، حيث توجه إلى مخفر حدودي للقوات البرية عند نقطة الصفر على الحدود مع سوريا.

وأرسلت تركيا في الآونة الأخيرة تعزيزات عسكرية إلى مناطق مختلفة على حدودها مع سوريا والعراق، في مسعى لضمان أمنها من الهجمات والتنظيمات الإرهابية والإستعداد لأي طارىء.