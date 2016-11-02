الجيش السوري الحر يطرد “الدولة” من بلدة بريف حلب الشمالي

حلب - د ب أ – طرد مسلحو الجيش السوري الحر عناصر تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) الذين تسللوا صباح الإربعاء الى بلدة اخترين في ريف حلب الشمالي .

وقال عبدالاله طلاس قيادي بفيلق الشام، إن ” مجموعات من مسلحي الدولة استغلوا الأجواء الماطرة وغياب التغطية الجوية، وتسللوا إلى أطراف مدينة اخترين في ريف حلب الشمالي ولكن الجيش السوري الحر تمكن من طردهم وقتل عدد منهم بعد اشتباكات عنيفة “.

وتقع بلدة اخترين غرب مدينة الباب بـ 21كم وشرقي مدينة اعزاز بـ 27 كم .

من جانبها ، أفادت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم الدولة، بأن مقاتلي التنظيم استعادوا السيطرة على حقل الرمي وعدة تلال محيطه به شرق مدرسة المشاة في ريف حلب الشمالي إثر هجوم عنيف ضد مسلحي قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر اعلامية مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، إن ” مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية شنوا مساء الثلاثاء هجوماً واسعاً من أربعة محاور استطاعوا من خلاله السيطرة على حقل الرمي وثلاثة تلال محيطة به، بالإضافة إلى اغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، وأن اشتباكات عنيفة جرت في محيط مدرسة المشاة في محاولة من مقاتلي التنظيم السيطرة عليها بعد تنفيذهم عمليات انغماس في صفوف عناصر قوات سوريا الديمقراطية “.