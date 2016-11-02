الدفاع المدني الإيطالي: أكثر من 22 ألفاً يعيشون في الملاجئ بسبب الزلزال

ايطاليا – الأناضول – قالت السلطات الإيطالية، الأربعاء، إن أعداد الإيطاليين الذين يعيشون في الملاجئ وصل إلى 22 ألفاً، بعد سلسلة من الهزات الأرضية التي ضربت البلاد مؤخراً.

ونقلت “أسوشيتد برس″، عن وكالة الدفاع المدني الإيطالية، بأن 15 ألفاً قد تم إيواؤهم بملاجئ في مناطقهم، خصوصاً في الصالات الرياضية، في حين تم توزيع الآخرين على فنادق، خصوصاً في منطقة “ماركي”، على الساحل الشرقي للبلاد.

وقالت السلطات إن أكثر من 100 ألف إيطالي تأثروا بهزة الأحد 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، والتي بلغت 6.6 درجات على مقياس ريختر، حيث تسببت بتحطم نوافذ زجاجية، وبنشر الذعر بين المواطنين، دون أن تسجل أية وفيات.

وتعد هزة الأحد، الأقوى في إيطاليا، منذ عام 1980، حين وقع زلزال في إربينيا (جنوب غربي البلاد) بقوة 6.5 على مقياس ريختر ما أسفر عن مصرع نحو 3 آلاف شخص.

وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب وسط إيطاليا، في 24 أغسطس/آب الماضي، متسبباً بمصرع 298 شخصاً.